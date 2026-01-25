Wasseraufbereitungsspezialist De.men: Sauberes Wasser als Wachstumsmarkt

Anzeige / Werbung

Die EU-Kommission hat im Mai 2025 ein klares Signal gesendet: Europa muss sparsamer mit Wasser umgehen. Noch vor dem Sommer soll eine neue europäische Wasserstrategie vorgestellt werden. Diese soll nicht nur Privathaushalte und Städte, sondern auch Industrie und Landwirtschaft stärker in die Verantwortung nehmen. Ziel ist ein nachhaltigerer Umgang mit der kostbaren Ressource.

Technologie als Schlüssel zur Effizienz

Angesichts von Dürren, sinkenden Grundwasserspiegeln und unter Druck stehenden Ökosystemen forderte Umweltkommissarin Jessika Roswall ein grundlegendes Umdenken. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Verhaltensänderungen, sondern vor allem auf technologischen Lösungen. Wassersparen muss nicht gleichbedeutend sein mit Verzicht. Vielmehr geht es darum, Wasser effizienter zu nutzen, Verluste zu vermeiden und alternative Quellen zu erschließen - etwa durch Wiederaufbereitung, Entsalzung oder die Nutzung von Regen- und Grauwasser. Genau hier setzen moderne Wassertechnologien an. Sie kombinieren ökologischen Nutzen mit wirtschaftlichem Potenzial und rücken damit zunehmend in den Fokus von Investoren.

Australische Expertise: De.mem mit marktfähigem Modell

Ein Unternehmen, das in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt, ist De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Der australische Spezialist für dezentrale Wasseraufbereitung setzt je nach Anforderung unterschiedliche Membrantechnologien ein. Ein Kernelement der Unternehmensstrategie ist das BOO-Prinzip - "Build, Own, Operate". De.mem baut nicht nur die Anlagen, sondern betreibt und besitzt sie auch. Für Kunden bedeutet das: keine hohen Anfangsinvestitionen. Für De.mem selbst entstehen daraus stabile, wiederkehrende Einnahmen - ein Vorteil in einem wachsenden Marktumfeld.

Erfolg in der Praxis: Beispiel Selwyn Snow Resort

Wie erfolgreich diese Strategie in der Praxis funktioniert, zeigt das Projekt am Selwyn Snow Resort in Australien. Im Rahmen eines fünfjährigen BOO-Vertrags lieferte De.mem eine containerisierte Membranbioreaktor-Anlage (MBR) an das Resort. Die Anlage nutzt Hohlfasermembran-Technologie zur Aufbereitung von Abwasser. Das behandelte Wasser wird anschließend für die künstliche Schneeerzeugung verwendet - eine clevere und nachhaltige Lösung. Untergebracht in zwei 40-Fuß-Containern, ist das System speziell für extreme Wetterbedingungen ausgelegt. De.mem unterstützt zudem die laufende Wartung und stellt sicher, dass alle behördlichen Vorgaben eingehalten werden.

Wasser als Megatrend - auch für Anleger

Der Wassersektor gilt schon länger als langfristiger Megatrend - vergleichbar mit der Entwicklung rund um erneuerbare Energien oder Digitalisierung. Wasser wird immer benötigt - unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen. Australische Unternehmen wie De.mem sind hier aufgrund der besonderen klimatischen Herausforderungen früh vorangegangen. Inzwischen rückt das Thema global stärker in den Fokus - auch politisch. Der Klimawandel dürfte diesen Trend zusätzlich beschleunigen.

Kreislaufwirtschaft als Vision der Zukunft

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gewinnen an Bedeutung - und mit ihnen Technologien, die Ressourcen intelligent nutzen. Die Idee der Kreislaufwirtschaft: Rohstoffe so lange wie möglich im Umlauf halten - durch Wiederverwendung, Reparatur, Recycling. De.mem positioniert sich mit seinem Geschäftsmodell genau in diesem Zukunftsmarkt und dürfte damit in einem wachsenden Umfeld weitere Chancen nutzen können.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-06/65719107-de-mem-wassertechnologie-hilft-beim-wassersparen-176.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Wasseraufbereitungsspezialist De.men: Sauberes Wasser als Wachstumsmarktappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4