Es geht ungebremst weiter...: Nächster Halt: nächstes historisches Hoch!

Die anhaltende Rekordperformance macht Gold endgültig zum strategischen Diversifikationsinstrument. Das wiederum verleiht dem Aufwärtspotenzial von guten Explorern wie Gold X2 einen kräftigen Hebel.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold X2 Mining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold X2

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn Sie sich angesichts der anhaltenden Meldungen über das nächste historische Goldpreishoch an die Handlung von "Und täglich grüßt das Murmeltier" erinnert fühlen, sind Sie damit ganz bestimmt nicht allein. Denn tatsächlich scheint aktuell kein Morgen zu vergehen, an dem das "glänzende Geld" nicht schon wieder die nächste Rekordmarke geknackt hat.

Goldpreis in US-Dollar :

Quelle: TradingEconomics.com; Stand: 24.01.2026

Die Treiber hinter dieser Rallye sind vielen Analysten zufolge ebenso schnell benannt wie sie auch nachhaltig und mindestens mittelfristig wirken:

? die Finanzmisere der USA: Im Januar dieses Jahres erreichten die Staatsschulden der Vereinigten Staaten unglaubliche 38,5 Billionen USD. Das wiederum treibt Investoren dazu, vor allem US-Langläufer-Schuldverschreibungen abzustoßen. Jüngstes Beispiel hierfür ist der dänische Pensionsfonds Akademiker Pension. Der nämlich trennte sich kürzlich von US-Anleihen im Wert von 100 Millionen USD, auch als Teil eines angepassten Risikomanagements1. Sollten weitere europäische Investoren, die etwa 8 Billionen an US-Anleihen halten, diesem Beispiel folgen, könnte das weiteren Aufwärtsdruck auf die Risikoprämien für künftige Emissionen von US-Schuldtiteln ausüben. Damit schließlich würde sich Amerikas Schuldenlast weiter vergrößern. Allein im vierten Quartal 2025 zahlten die USA Zinsen in Höhe von 276 Mrd. USD2. Dieses Geld fehlt schlicht und ergreifend, um zusätzliches Wirtschaftswachstum zu erzeugen.

Gold vs. US-Staatsanleihen in den Reserven der globalen Zentralbanken und US-Haushaltsüberschuss/-defizit:

Quelle: SCP Equity Research

Zentralbanken decken sich weiterhin im großen Stil mit dem Edelmetall ein, während sie ihre Dollarreserven verringern. Ebenso großen Goldhunger weisen ETFs auf. 2025 wurden hier die stärksten Zuflüsse seit Beginn der Aufzeichnungen registriert.

Zuflüsse zu globalen Gold-ETFs im Jahr 2025 in Milliarden USD:

Quelle: World Gold Council

Risiken im Finanzsystem: Je unberechenbarer die geopolitische Lage wird und je größer die Zweifel an der künftigen Unabhängigkeit der US-Zentralbank Fed werden (siehe die von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachte drohende Anklage gegen den amtierenden Fed-Chef Jerome Powell), desto mehr flüchten sich Investoren in verlässliche physische Assets wie Gold, die unabhängig vom FIAT-System sind und auch in vergangenen Krisenzeiten einen Mehrwert geschaffen haben.

Das alles etabliert Gold als strategischen Hedge und als wiederentdecktes Instrument zur Portfoliodiversifizierung. Infolge des dadurch stabileren höheren Goldpreises profitieren Goldminenaktien von einem mächtigen Hebel. Das gilt auch für Explorer, die dank einer ausgeklügelten Konsolidierungsstrategie und erfolgreicher Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung ihre perspektivische Produktionspipeline kontinuierlich mit neuen Ressourcen "füttern". Gold X2 (WKN: A41GPN) verfügt mit seinemsignifikantem Potenzial über genau solch einen "eingebauten Kurstreiber".

Strategische Konsolidierung des hochgradigen "Shebandowan Greenstone Gold Belt'!

Anfang Dezember des vergangenen Jahres schloss Gold X2 (WKN: A41GPN) den Kauf des gehaltvollen "Huronian'-Gold-Projekts von "Kesselrun' Resources ab. Mit dem Erwerb des rund 5.100 Hektar großen Grundstücks, das im Westen an Gold X2s Flaggschiffprojekt "Moss' angrenzt, treibt der kanadische Explorer die strategische Konsolidierung seiner Landposition im zentralen hochgradigen "Shebandowan Greenstone Belt' entschlossen voran und vergrößert damit sein Explorations- und Produktionspotenzial erheblich. Wohlgemerkt ist der "Shebandowan Greenstone Belt' ein Teil der "Wawa Abitibi Sub Province' und damit vom zweitgrößten historischen Goldfördergebiet der Welt.

Quelle: Gold X2

Mit der Übernahme von "Kesselrun' Resources geht aber nicht nur das "Huronian'-Projekt in Gold X2s Besitz über, sondern auch das insgesamt 449 Konzessionen umfassende "Bluffpoint'-Projekt, von dem sich "Kesselrun' überzeugt gezeigt hat, dass es alle Zutaten besitzt, um eine mächtige Goldlagerstätte zu beherbergen.

Was die Akquisition besonders wertvoll für Gold X2 (WKN: A41GPN) macht, ist, dass sich das "Huronian'-Projekt als ehemals produzierende Mine über die südwestliche Streichverlängerung genau jener Geologie erstreckt, in der sich auch das "Moss'-Gold-Projekt befindet. Das schließlich öffnet Tor und Tür für eine erfolgreiche Erkundung und Erweiterung der Goldressourcen, insbesondere entlang des "Moss'-Trends. Außerdem gewinnt Gold X2 damit wertvolle Flexibilität hinsichtlich der Infrastrukturplanung für verschiedene Szenarien der Minenerschließung und sichert sich zusätzlich großes Potenzial zur Definition hochgradiger Unzen nahe der Oberfläche aus der "Huronian'-Lagerstätte.

Denn "Kesselrun' erhielt Mitte August 2025 eine frühe Explorations-Genehmigung für bestimmte Gebiete des "Huronian'-Projekts mit einer Laufzeit von drei Jahren. Sollte Gold X2 (WKN: A41GPN)im Zuge der fortschreitenden Explorationsaktivitäten zusätzliche Genehmigungen beantragen wollen, wird es dies in Absprache und Zusammenarbeit mit den ansässigen indigenen Gemeinschaften machen. Derweil steht der Beginn der Explorationsarbeiten von "Huronian' auf Gold X2s Agenda, mit Fokus auf Hochpotenzial-Ziele entlang des "Moss'-Trends.

"Star Lake' als nächster Schub für Gold X2s Explorationspipeline!

Dass Gold X2 (WKN: A41GPN) ein wahrhafter Konsolidierungs-Könner ist, unterstreicht auch die Meldung über den jüngsten Landpaket-Deal. Denn mit der Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit Sky Gold Corp., sichert sich Gold X2 schrittweise eine Optionsvereinbarung für das 10.540 Hektar große "Star Lake'-Grundstück, das rund 23 Kilometer östlich von "Moss' liegt.

Durch den Erwerb von "Star Lake' könnte Gold X2 die Kontrolle über drei der vier bedeutenden Gold-in-Till-Anomalien gewinnen, die in der regionalen Till-Datenbank des Ontario Geological Survey für den "Shebandowan Greenstone Belt' definiert sind. Das wiederum ist deshalb so spektakulär, weil die Entdeckung von Gold-in-Till-Anomalien ist ein wichtiger Frühindikator für die Identifizierung mineralisierter Zonen unter der Gletscherdecke ist.

Gold-in-Till-Anomalien im "Shebandowan Greenstone Belt' und die Lage des "Star Lake'-Grundstücks im Verhältnis zur Goldlagerstätte "Moss':

Quelle: Gold X2

Die anderen drei Gold-in-Till-Anomalien stehen alle in Zusammenhang mit bedeutenden Goldmineralisierungen im Grundgestein, darunter auch Gold X2s Mega-Lagerstätte "Moss' und die historische "Ardeen'-Mine, die im Zuge der Star-Lake-Vereinbarung auch im Besitz des Unternehmens ist. Kurz gesagt, füllt Gold X2s seine erstklassige Explorationspipeline mit weiterem außergewöhnlichem Potenzial.

"Moss' weiterhin mit mächtiger Mineralisierung!

Apropos Potenzial: Dass Gold X2 (WKN: A41GPN) sein Flaggschiffprojekt "Moss' jede Menge davon besitzt, haben auch die Ergebnisse der jüngsten Explorationsarbeiten eindrucksvoll unterstrichen.

So konnte dort unter anderem eine umfassende geochemische und geophysikalische Zielsuche erfolgreich abgeschlossen werden. Unterm Strich gelang dem Team von Gold X2, vielversprechende Ziele zu identifizieren, die die Signatur der Goldlagerstätte "Moss' als eines der größten noch unerschlossenen Goldvorkommen Kanadas widerspiegeln.

Genauer gesagt, konnte durch die Exploration auch der "Moss'-Trend besser definiert werden, der eine Gesamtlänge von mindestens 8 km umfasst, darunter auch das 1,6 km lange Zielgebiet "Moss Nose', die Erweiterung des nahen "Superion'-Zielgebiets auf eine Länge von 700 m und eine Breite von 500 m und zudem mehrere parallele vielversprechende Ziele mit einer Länge von 600 bis 1.500 m unmittelbar südlich von "Moss' und in einem Trend zwischen "Moss' und "Deaty'.

Quelle: Gold X2

Mindestens genauso grandios waren auch die letzten Untersuchungsergebnissen aus dem laufenden "Moss'-Bohrprogramm zur Qualitätskontrolle. Dabei zielten die 19 flachen Bohrlöcher auf die Rand- bis Kernscheren innerhalb der "Moss'-Hauptzone ab.

Die Resultate sind natürlich bombastisch, mit hochgradigen Abschnitten von 1,08 g/t Au über 3,1 m ab 37,9 m Tiefe, einschließlich 2,65 g/t Au über 9,95 m ab 76,1 m Tiefe, um nur einige aus diesem illustren "Best-of' zu nennen.

Bombastisches "Best-of' der Bohrlöcher ist goldfarben hervorgehoben:

Quelle: Gold X2

Zusätzlich konnten weitere hochgradigen Abschnitte mit phänomenalen 5,6 g/t Au über 5,1 m, 8,32 g/t Au über 4,0 m und 5,07 g/t Au über 7,0 m abgrenzen. Als "Zugabe" zu den an sich schon begeisternden Ergebnissen konnte das Vertrauen in die Kontinuität der breiten, oberflächennahen, hochgradigen Scherungskorridore, die das Zentrum der Hauptzone von "Moss' definieren, gestärkt werden.

Wachstum bleibt Maxime!

Sei es mit Blick auf die strategische Erweiterung seiner Landposition wie auch hinsichtlich der jüngsten Bohrerfolge: Gold X2 (WKN: A41GPN) setzt seinen dynamischen Wachstumskurs in der Breite, Tiefe und in Sachen Wertschöpfung entschlossen fort. Wie genau, das erläutert CEO Michael Henrichsen:

"Unsere neuesten Bohrergebnisse haben erneut die hervorragende Kontinuität der Mineralisierung in der Hauptzone von "Moss' sehr beeindrucken bestätigt. Zudem sind sie auch eine Bestätigung unseres geologischen Modells, das uns als Basis für unsere bevorstehende Mineralressourcenschätzung dienen wird. Ebenso erfreulich ist, dass wir mit den Bohrergebnissen auch die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung belegen und unser Verständnis der Geometrie von "Moss' vertiefen konnten. Und je mehr höhergradige Zonen wir mithilfe dieses Verständnisses definieren können, desto positiver ist deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistung von "Moss' in der Zukunft. Alles in allem bewegen wir uns damit planmäßig in Richtung geplante Machbarkeitsstudie. Was unsere jüngsten Konsolidierungserfolge betrifft, verfolgen wir damit weiterhin unsere Strategie, das volle Distriktebene-Potenzial von "Moss' auszuschöpfen und darüber hinaus weitere bedeutende Entdeckungen im hochgradigen "Shebandowan Greenstone Belt' zu machen, um eine ergiebige und nachhaltige Explorationspipeline aufzubauen."

Fazit:

Gold X2 (WKN: A41GPN) treibt seine strategische Konsolidierung im hochgradigen "Shebandowan Greenstone Belt' entschlossen voran, während man bei "Moss' weiterhin vielversprechende Bohrergebnisse liefert. Die übergeordneten kurz- bis mittelfristigen Ziele bleiben dabei fest im Blick: Mineralressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie.

In einem Umfeld, in dem stabile hohe Goldpreise auch langfristig das Szenario bestimmen könnten, entwickelt Gold X2 (WKN: A41GPN) mit der Perspektive auf eine Power-Produktion auf Distriktebene einen besonders starken Hebel.

Quellen: Gold X2 Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation, World Gold Council, SCP Equity Research,

1 https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/folgen-f%C3%BCr-globales-finanzsystem-scope-war nt-vor-destabilisierung-bei-verkauf-von-us-staatsanleihen/ar-AA1UDRN5

2 https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/is-u-s-national-debt-behind-all-the-chaos-t rump-is-injecting-americas-national-debt-has-climbed-to-38-5-trillion-pushing-interest-costs-higher-and -squeezing-the-american-dream/articleshow/126701207.cms

Intro-Bild: stock.adobe.com

