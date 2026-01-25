Die Börsenwelt ist voller Überraschungen - und manchmal lohnt sich ein genauer Blick auf Aktien, die zunächst unter dem Radar fliegen. Wer eine Portion Mut und Timing besitzt, kann von spannenden Entwicklungen profitieren. Genau so ein Fall ist thyssenkrupp nucera: Als die Aktie nach einem langen Abwärtstrend am Tiefpunkt stand, hat RuMaS seinen Abonnenten den Einstieg vorgeschlagen. Was folgte, war ein bemerkenswerter Aufschwung, der nicht nur die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS