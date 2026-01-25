München (ots) -Da ist es passiert: Verl verliert nach 12 Partien ohne Niederlage, 1:2 in Wiesbaden - vielleicht wollte es die vielgelobte, bis jetzt spielstärkste Mannschaft etwas zu schön machen! Der MSV Duisburg geht als Spitzenreiter in den 22. Spieltag - und muss beim wachgeküssten SSV Ulm ran (Sonntag, 13.15 Uhr live). Ohnehin ist der Kampf um die Aufstiegsplätze wieder richtig hart: zwischen dem Ersten MSV und dem Sechsten Osnabrück sind es gerade 4 Pünktchen.Hansa Rostock, 2 Punkte zurück, fliegt weiter durch die 3. Liga: 4:0 in Mannheim. Im Mittelpunkt, einmal mehr: Ryan Naderi. Vergangene Woche noch mit dem Last-Minute-Siegtreffer gegen Erzgebirge Aue, lieferte der 22-Jährige diesmal gleich 3 Vorlagen ab. "Davor kann man nur den Hut ziehen", lobt Brinkmann. Interviews darf der umworbene Naderi aktuell nicht geben. Brinkmann spricht von einem "kleinen Maulkorb", um die Unruhe nicht noch zu steigern. Hansa, so viel dringt durch, will Naderi im aktuellen Transferfenster nicht ziehen lassen. Brinkmann sieht "das schon problematisch. Die Karriere von Ryan werden wir nicht aufhalten. Er wird seinen Weg gehen, ob mit uns, aber sicher irgendwann auch ohne uns." Mit 38 Punkten steht Hansa auf Platz 4.Der Kerl rackert, rennt, dirigiert und trifft wichtig: Kevin Volland, sein 1:1 bescherte dem TSV 1860 München in Osnabrück einen "moralischen Erfolg" - denn: "Wir hatten auch in der Hinrunde ein paar Spiele, wo wir hier, vor so einer Kulisse, auch auseinandergefallen sind. Wenn wir so weiterarbeiten, auch füreinander und in erster Linie die Mentalität auf den Platz bekommen, kommt der Rest von ganz allein." VfL-Coach Timo Schultz war angefressen: "kein schöner Fußball", nur 1:1. Sechzig hat 32 Punkte, kann oben auch noch mitmischenIn der Frauen-Bundesliga marschiert der FC Bayern munter weiter. Das 3:0 gegen RB Leipzig ist der 14. Sieg im 15. Spiel. Giulia Gwinn über den Münchner Anspruch als Titelverteidigerinnen: "Wir wollten direkt ein Zeichen setzen, dass wir wieder da sind und auch die 2. Hälfte der Saison gut angehen und das ist uns gelungen."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom Sonntag des 21. Spieltags in der 3. Liga und der Top-Spiele in der Frauen-Bundesliga Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga am Freitag. Ab 18.30 Uhr gibt's das Kellerduell zwischen dem TSV Havelse (19.) und Erzgebirge Aue (17.). Im Keller geht's genauso will zu wie im ersten Tabellen-Drittel.SV Wehen-Wiesbaden - SC Verl 2:1Wiesbaden feiert den 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen und macht damit Boden gut auf den SC Verl und die Aufstiegsränge. Sie trennen jetzt nur noch 4 Punkte. Nach 12 Spielen ohne Niederlage hat es den SC Verl mal wieder erwischt. Ein bisschen zu viel Tickitacka-Spielchen rächt sich. Daniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Die Jungs haben ihr Herz auf dem Platz gelassen, brutale Leidenschaft. Wir mussten auch ein bisschen leiden. Gegen Verl ist das klar. Gegen den Ball haben wir es hervorragend gemacht und dann zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Wir waren eklig und in den richtigen Momenten gut im Umschalten. Der Sieg ist verdient." Jonas Arweiler, SV SC Verl: "Wir haben zu viele Fehler gemacht. Das ist ein Spiel, das uns jetzt jede Woche erwarten wird, dass die Gegner scharf sind. Wir müssen einfach bei uns bleiben und weiter hart arbeiten, um weiter erfolgreich zu sein. Wir hatten die besseren Chancen, haben sie aber nicht gemacht und müssen deshalb mit leeren Händen nach Hause fahren. Das ändert nichts an unserer Herangehensweise für die nächsten Wochen. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen, dann gewinnen wir diese Spiele. Wir sind eine positive Truppe, wir halten zusammen. Das wird uns auf keinen Fall aufhalten für die nächsten Wochen." Robin Meißner, Spieler Osnabrück: "Das fühlt sich eher wie ein verlorenes Spiel an. Wir waren auch nicht zielstrebig genug, hätten die Situationen vielleicht noch klarer ausspielen können, dass wir selbst auch in Abschlusssituationen kommen können. Die Abschlusssituationen waren nichts Halbes, nichts Ganzes. Deswegen müssen wir uns heute an die eigene Nase fassen."...über seine Chance in der 93. Minute: "Im besten Fall denkt man sich immer, dass der reinfällt. Müssen wir unter der Woche vielleicht nochmal trainieren." Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Das muss man ehrlich sagen. Das war kein schönes Spiel. Es ging hin und her ein Stück weit. Aber keine Mannschaft hat den Sieg so wirklich verdient."...über die Standardsituationen: "Wir haben allein in der 1. Halbzeit 7:0 Ecken. Da ist es klar, dass allein die Masse der Standards, wie wir sie treten, wie wir reingehen, für Gefahr sorgt. 1. Halbzeit haben wir auch Druck aufbauen können, da waren wir in der Struktur, da waren wir mutiger. 2. Halbzeit ist uns das ein bisschen abhandengekommen. Da hatten wir nur noch 1-2 Ecken. Das zeigt auch schon, dass der Druck ein bisschen nachgelassen hat."...zum Spiel: "Die Basics, das weiß ich bei meiner Mannschaft, die machen und die tun. Aber so der Mut, den Gegner auch nochmal kürzer zu locken, sich Räume zu eröffnen, die dann auch mal flach zu bespielen. Ich weiß selbst, dass das mit dem Platz nicht ganz so einfach ist. Aber da ist der Anspruch an meine Mannschaft deutlich höher als das, was wir heute gezeigt haben."...über den Aufstiegskampf: "Joe Enochs hat gerade gesagt, wir haben 3 Punkte mehr als in der Hinrunde. Von daher nehme ich das mal so mit. Vielleicht hebt das meine Laune im Laufe des Abends noch." Kevin Volland, Torschütze des TSV 1860, erzielte seinen ersten Treffer seit dem 5. Spieltag: "Das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich denke nur ans Spiel, ans Kollektiv. Aber klar, ein Tor tut immer gut. Man arbeitet viel, ich arbeite auch viel. Das war heute ein klassisches Drittligaspiel."...ob die Löwen nochmal Druck in Richtung Aufstiegsplätze machen können: "Wir müssen schauen, dass wir die Gelegenheiten, in so knappen Spielen wie gegen Essen auf unsere Seite ziehen. Jetzt kommt ein Heimspiel gegen Aachen, dann Stuttgart II. Wir haben jetzt schon wichtige Spiele vor der Brust, wo wir einen Dreier einfahren müssen. Wir arbeiten hart. Wir sind deutlich, deutlich kompakter. Wir hatten auch in der Hinrunde ein paar Spiele, wo wir hier, vor so einer Kulisse, auch auseinandergefallen sind. Wenn wir so weiterarbeiten, auch füreinander und in erster Linie die Mentalität auf den Platz bekommen, kommt der Rest von ganz allein." Markus Kauczinski, Trainer TSV 1860: "Wir haben noch zwei Möglichkeiten in der 2. Halbzeit gehabt, durch David Philipp und Justin Steinkötter - Osnabrück aber auch. Mit der 2. Halbzeit war ich zufrieden, mit der 1. nicht. Insgesamt ist es leistungsgerecht."...über die Erkenntnisse aus dem Spiel: "Wir stehen stabil. Wir können nach vorne noch Dinge besser machen. Aber für den Moment müssen wir damit leben. Die Mannschaft hat Energie, die Mannschaft kämpft. Fußballerisch war von beiden Seiten heute ein bisschen Sand im Getriebe. Man hat sich neutralisiert. Mit ein bisschen Glück kann man mehr holen. Aber ich glaube, dass das in Ordnung ist. Wir sind für den Moment auf jeden Fall zufrieden."...über die Verletztensituation: "Da kommt nicht viel zurück. Maxi Wolfram wird zurückkommen. Der war erkältet, der hat einen Infekt gehabt. Ansonsten wird es noch 1-2 Wochen dauern." SV Waldhof Mannheim - Hansa Rostock 0:4
Dicke Ansage der Rostocker! Mit einem 4:0 meldet sich die Kogge zurück im Aufstiegsrennen und springt auf Platz 4! Bereits zur Pause stand es 2:0. Emil Holten und Christian Kinsombi schraubten das Ergebnis nach der Pause in die Höhe. An einem gebrauchten Tag für die Mannheimer flog Emmanuel Iwe nach einer halben Stunde mit Gelb-Rot vom Platz. Damit muss das Team von Luc Holtz, nach dem 2:5 in Verl, die nächste deftige Packung einstecken, wartet seit vier Drittligaspielen auf einen Sieg und findet sich auf Platz 12 wieder. Rostock hingegen ist seit 12 Spielen ungeschlagen.
Felix Lohkemper, Spieler Mannheim: "Ich fand die ersten 5 Minuten, auch wenn es nur 5 Minuten waren, sind wir gut reingekommen, hatten einen guten Ansatz, haben den Ball gut laufen lassen, kriegen dann schon auch zu leicht das Tor. Und dann laufen wir der Musik hinterher, mit der gelb-roten Karte. Das hilft halt gar nicht. Das ist schon sehr scheiße für uns gelaufen. Das zweite Tor ist für mich auch zu einfach. Wir sind dann in die Halbzeit gekommen. Ich hatte selbst noch zwei große Chancen, einen Kopfball, einen, wo ich aufs Tor zulaufe. Das muss ich natürlich auf jeden Fall machen. Dann kommen wir nochmal ran und können vielleicht noch das 2:2 erzwingen. Aber mit der roten Karte war es scheiße."...zum Platzverweis für Emmanuel Iwe: "Ich habe nur eine der gelben Karten gesehen, die war klar. Er darf da nicht so ungestüm in den Zweikampf gehen. wenn man schon gelbe Karten hat. Das war nicht clever von ihm und hat der Mannschaft nicht geholfen."...ob man aufgrund der jüngsten Negativergebnisse nach unten schauen muss: "Wir haben den ersten Rückrundenspieltag in Verl gehabt, was nicht so leicht ist. Heute haben wir uns ins eigene Knie geschossen, auch mit der gelb-roten Karte. Das darf uns so nicht passieren. Jetzt davon zu sprechen, wäre zu früh. Aber natürlich müssen wir den Arsch hochkriegen und in Köln 3 Punkte einfahren, weil wir nicht in so einen negativen Flow reinkommen dürfen und uns da schnellstmöglich rausschießen und rausholen müssen." Luc Holtz, Trainer Mannheim: "Wir haben in der 1. Halbzeit und auch was den Anfang der 2. Halbzeit anbelangt, war meine Mannschaft viel zu lieb, viel zu nett. Ob das Zweikämpfe in der Luft sind, Zweikämpfe am Boden, was Spritzigkeit anbelangt. Wir waren auch nicht klar mit dem Ball. Der Plan war, über Außen zu spielen. Wir haben auch zu sehr durch die Mitte gespielt. Und gefühlt jedes Mal ist die erste Torgelegenheit vom Gegner ein Tor. Das war heute wieder so. Dann spielst du mit 10 Mann und dann wird es natürlich schwierig. Die zweite Halbzeit spielen wir besser, haben zwei Möglichkeiten aufs 2:1, haben sie nicht genutzt. Das kommt auch noch dazu. Der Gegner macht irgendwann das 3:0 und dann ist das Spiel gelesen. Im Gesamtpaket reicht das nicht, ob mit Ball oder gegen den Ball, da sind wir unzureichend im Augenblick und das müssen wir besser machen."...zum Platzverweis für Emmanuel Iwe: "Natürlich kann man über die Entscheidung des Schiedsrichters sprechen. Aber wenn ich Gelb habe und ich gehe so zu dem Spieler hin, muss ich damit rechnen, dass ich nochmal Gelb holen kann und ich mir eine rote Karte hole. Was den Kopf anbelangt, sind wir nicht nüchtern genug gewesen, in so einer Aktion. Das ist sehr gut, wenn man aggressiv ist. Aber ich denke, da ist zum Teil Frust dabei. Und dann sind solche Entscheidungen nicht die richtigen. Wir treffen im Moment zu viele Entscheidungen, die nicht gut sind." Jonas Dirkner, Rostocker Torschütze zum 0:1: "Ich glaube, dass wir heute sehr zufrieden sein können. Klar, auch begünstigt durch den Spielverlauf, dass Mannheim die rote Karte kriegt. Trotzdem haben wir einen sehr souveränen Auftritt hingelegt. Dass es so hoch ausgeht, ist für uns natürlich super."...zu seinem Tor: "Wir brechen über Außen ganz gut durch, über Viktor (Bergh) und Ryan (Naderi) macht es dann super. Er legt ihn top ab für mich. Ich treffe ihn dann gut. Dann kommt manchmal so ein Tor dabei rum."...ob Hansa Rostock ein Aufstiegskandidat ist: "Das ist Woche für Woche wieder Thema. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen. Was am Ende dabei herumkommt, werden wir sehen. Jetzt schauen wir auf Ingolstadt und da wollen wir den nächsten Dreier holen." Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Ich bin sehr glücklich, dass die Mannschaft über 90 Minuten ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht hat und mit einem 4:0-Sieg - ich habe schon gedacht, dass wir gute Möglichkeiten haben. Aber wenn du 4:0 auswärts bei einer heimstarken Mannschaft gewinnst, ist das natürlich top."...über den Vorlagen-Dreierpack von Ryan Naderi: "Davor kann man nur den Hut ziehen. Vor allem, wie er das alles auch wegsteckt. Das ist ein junger Mann, wir machen das alles (Interviewverbot bis zum Ende des Transferfensters, d. Red.) auch nicht grundlos. Wir merken, dass ihn das alles auch beschäftigt. Es schmeichelt jedem Sportler, wenn große Vereine Interesse bekunden und dass das etwas mit einem macht. Aber das hilft nicht, wenn du täglich darüber redest und täglich davon liest. Das ist nicht das erste Mal, dass ein junger Spieler so einen kleinen Maulkorb hat. Wenn er so damit umgeht, letzte Woche den Siegtreffer gemacht, heute drei Tore vorbereitet, dann können wir das natürlich sehr gerne so weitermachen, auch wenn ihr sehr gerne mit ihm sprechen wollt."...über einen eventuellen Abgang von Ryan Naderi: "Letzte Woche hätte ohne ihn der Siegtreffer gefehlt und heute drei Vorlagen. Da weiß man nicht, ob ein anderer das so machen kann. Das Wintertransferfenster, das ist auch allen bekannt, dass es wenige Optionen gibt. Das ist einfach so. Je kürzer die Zeit ist, umso weniger Optionen werden es sein. Deswegen ist das schon problematisch. Die Karriere von Ryan werden wir nicht aufhalten. Er wird seinen Weg gehen, ob mit uns. Aber sicher irgendwann auch ohne uns. Das ist für uns auch klar. Und das ist für uns auch okay. Aber alles andere sind Themen der Sportdirektoren und nicht Themen der Trainer. Ich muss schauen, dass ich ihn bestmöglich einstelle, dass er den Kopf immer wieder freibekommt und aktuell klappt das." Google Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnRaQkNLdjkxVUZudEEzWHRTNnh0M2NhaWlpZEVOUVBqUi9kK3J3dFMrWT0=Sophia Hildebrand, 2 Tore für Hamburger SV: "Unsere letzten Wochen waren nicht so leicht. Wir hatten teilweise gute Spiel, haben uns leider nicht dafür belohnt. Dann wieder extrem schlechte Leistungen und schlechte Spiele gebracht. Wir wussten, dass dieses Spiel enorm wichtig wird, was den Abstiegskampf angeht. Umso schöner ist es, dass wir es im eigenen Stadion geschafft haben den Heimsieg zu feiern. Der unglaubliche Wille war vor allem gegen Ende da und deshalb haben wir verdient gewonnen. Es war ein unglaublich wichtiger Sieg. Wir stehen jetzt mal vor Essen in der Tabelle, heißt aber nicht, dass wir jetzt nachlassen dürfen. Wir brauchen Punkte und wissen, was auf dem Spiel steht und werden alles dafür tun." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VUhoVnUvMDFUTW5rZlBxRCs0bjFxclpJYVEycVhhYTlnWDhSVDM3OFlXVT0=Paulina Platner, SGS Essen: "Ein 1:1 wäre okay gewesen. Es war am Ende total unglücklich, dass wir den Elfmeter gegen uns bekommen haben. Für mich war das absolut kein Elfmeter. Wir müssen jetzt nochmal mehr als Team zusammenstehen. Das haben wir schon einmal gemacht diese Saison und sind da rausgekommen. Es ist noch gar nichts verloren. Der Grundstein war da, jetzt müssen wir noch die Feinheiten abstimmen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M0wza3V1TnRQcmhDRTlSN2NGK240cFNoUWNHaHIzVEJCWXcySFhLK2ROYz0=FC Bayern München - RB Leipzig 3:0Der FC Bayern bleibet das Maß der Dinge in der Frauen-Bundesliga. Es war der 14. Saisonsieg im 15. Spiel. Für Leipzig war es die 6. Niederlage in Folge.Giulia Gwinn, FC Bayern München: "Es ist immer speziell, wenn man aus der Winterpause kommt. Wir hatten ein super Trainingslager, eine tolle Vorbereitung, aber die anderen Mannschaften kommen auch frisch aus der Pause. Wir wollten direkt ein Zeichen setzen, dass wir wieder da sind und auch die 2. Hälfte der Saison gut angehen und das ist uns gelungen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WUpVdUc1VGNiQWN5NGgxMUwwRGVMdnFsbTFxUHF3dVQyRHRtMGQ5S3pVND0=Sandra Starke, RB Leipzig: "Wir waren mutig. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, weil wir schon unseren nächsten Schritt gegangen sind. Wir können darauf aufbauen. Ein 3:0 ist nicht schön, wir haben verloren. Trotzdem müssen wir nach vorne schauen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cHd5Sld4YldwVGpSdCtXTWltTEtBVmZlczdIaTFJYUkxVkRxSUFmRDNDMD0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga, 22. SpieltagFreitag, 30.01.2026ab 18.30 Uhr: TSV Havelse - FC Erzgebirge AueSamstag, 31.01.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II, 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück, Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim, Hansa Rostock - FC Ingolstadt 04, TSV 1860 München - Alemannia Aachenab 16.15 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Jahn RegensburgSonntag, 01.02.2026ab 13.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - MSV Duisburgab 16.15 Uhr: SC Verl - VfB Stuttgart IIab 19.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - SV Wehen WiesbadenGoogle Pixel Frauen-Bundesliga - 16. SpieltagFreitag, 30.01.2026ab 18.15 Uhr: Carl Zeiss Jena - FC Bayern MünchenSamstag, 31.01.2026ab 11.45 Uhr: Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnbergab 13.45 Uhr: SGS Essen - 1. FC Union BerlinSonntag, 01.02.2026ab 13.45 Uhr: Hamburger SV - SC Freiburgab 15.45 Uhr: TSG Hoffenheim - SV Werder Bremenab 18.15 Uhr: RB Leipzig - Eintracht FrankfurtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6203503