Künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Drohnen und Robotik lassen den globalen Energiebedarf explodieren. Doch genau hier wird die Schwachstelle der Digitalisierung sichtbar. Herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien stoßen bei Ladezeit, Energiedichte und Kosten an physikalische Grenzen. NEO Battery will dieses Nadelöhr aufbrechen. Mit einer innovativen Silizium-Anodentechnologie verspricht das Unternehmen deutlich höhere Kapazitäten, ultraschnelles Laden und massive Kostenvorteile. Erste Partnerschaften mit Großkunden, konkrete Liefervereinbarungen und der Ausbau der Produktionskapazitäten sorgen für Fantasie und rücken den Batterie-Spezialisten zunehmend in den Fokus von Investoren.Den vollständigen Artikel lesen ...
