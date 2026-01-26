Marktführerschaft, Effizienzsteigerung, Dividende und Aktienrückkauf - alles gute Gründe, um die Aktie von WashTec zu kaufen. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten von MM Warburg. Ihre Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre könnten sogar zu konservativ sein. Bei BASF ist leider nichts konservativ, sondern eher enttäuschend. Der Chemiekonzern hat erneut die Analystenprognosen verfehlt. Der starke Free Cashflow beruht auf geringeren Investitionen - auch kein gutes Zeichen. Wie reagieren Analysten? BioNTech steht vor einem wegweisenden Jahr. Analysten sehen Kurspotenzial. Dabei dürften die News aus der prall gefüllten Produktpipeline die Entwicklung der Aktie maßgeblich beeinflussen.Den vollständigen Artikel lesen ...
