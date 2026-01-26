Jahrelang galten Wasserstoffaktien als Zukunftsversprechen. Dem großen Hype folgte die Katerstimmung. Die Bewertungen sind massiv gefallen, nach der Phase überzogener Erwartungen rücken nun belastbare Geschäftsmodelle und die industrielle Skalierung in den Fokus. dynaCERT sticht durch eine innovative Brückentechnologie, welche hohe Umweltstandards erfüllt, hervor. Die sofort einsetzbaren Lösungen zur Emissionssenkung überzeugen immer mehr Kunden aus der Industrie. Ballard Power treibt als etablierter Player die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle im Schwerlastverkehr voran. Volkswagen geht andere Wege. Der Autokonzern veröffentlichte vor wenigen Tagen Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und überraschte damit positiv.Den vollständigen Artikel lesen ...
