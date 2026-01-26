EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

CORPORATE NEWS Stabilus SE: Marktumfeld und Währungseffekte belasten Geschäft in Q1 GJ2026 Umsatz liegt bei 291,1 Mio. € in Q1 GJ2026 (Q1 GJ2025: 326,0 Mio. €). Mehr als ein Drittel des Rückgangs geht auf Währungseffekte zurück. Bereinigtes EBIT[1] in Q1 bei 29,3 Mio. €, was einer Marge von 10,1% entspricht (Q1 GJ2025: 11,6%) Deutlicher Anstieg des bereinigten FCF[1] auf 23,9 Mio. € (Q1 GJ2025: 8,9 Mio. €) Prognose für Geschäftsjahr 2026 bestätigt: Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, bereinigte EBIT[1]-Marge von 10% bis 12% und bereinigter FCF[1] von €80 Mio. € bis €110 Mio. € Koblenz, 26. Januar 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (geendet am 31. Dezember 2025) mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang abgeschlossen. Hauptgrund hierfür war die weiterhin schwierige Marktentwicklung im Automotive Bereich sowie signifikante Währungseffekte. Während das Geschäft in der Region EMEA stabil blieb, ging der Umsatz in der Region APAC deutlich und in der Region Americas moderat zurück. Durch konsequente Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen gelang es, die Marge in EMEA zu steigern, während die Profitabilität in APAC und Americas sank. Stabilus verzeichnet im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz in Höhe von 291,1 Mio. € (Q1 GJ2025: 326,0 Mio. €), was einem Umsatzrückgang von 10,7% im Jahresvergleich entspricht. Hierzu trugen auch erhebliche negative Währungseffekte in Höhe von 3,7% bei, während der organische Umsatzrückgang bei 7,0% lag und insbesondere auf ein schwaches China-Geschäft zurückzuführen war. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds, das sich im jüngsten Quartal insbesondere in China im Automotive-Bereich weiter verschärft hat, treiben wir die konsequente Stärkung unseres Unternehmens entschlossen voran. Mit dem im September gestarteten und planmäßig laufenden Transformationsprogramm haben wir bereits die Weichen für die weitere Verbesserung unserer Resilienz gestellt. Bei den Investitionen in neue Produkte haben wir uns im abgelaufenen Quartal zudem bewusst entschieden, keine Abstriche zu machen und damit neue, vielversprechende Produkte mit großem Marktpotenzial in die Pipeline zu geben." Andreas Jaeger, CFO von Stabilus, ergänzte: "Durch frühzeitig eingeleitete Kosten- und Effizienzprogramme haben wir die Profitabilität in der Region EMEA gesteigert und in APAC auch vor dem Hintergrund eines deutlichen Umsatzrückgangs auf einem hohen Niveau stabilisiert. Gleichzeitig ist es uns gelungen, den bereinigten Free Cashflow deutlich zu steigern. Das unterstreicht die Wirksamkeit unserer Maßnahmen sowie unsere konsequente Fokussierung auf Ergebnisqualität und Cashflow-Generierung. Wir bestätigen zudem unsere Gesamtjahresprognose für Umsatz, bereinigtes EBIT und bereinigten Free Cashflow." Stabiles EMEA-Geschäft in Q1 GJ2026 In der Region EMEA konnte Stabilus mit 123,6 Mio. € (Q1 GJ2025: 125,4 Mio. €) den Umsatz stabil halten und die bereinigte EBIT-Marge um 1,9 Prozentpunkte auf 10,8% steigern (Q1 GJ2025: 8,9%). Das Geschäft in der Region Americas litt vor allem unter dem schwachen US-Dollar, was sich in einem Umsatzrückgang um 5,7% auf 107,2 Mio. € (Q1 GJ2025: 113,7 Mio. €) und einer verringerten bereinigten EBIT-Marge von 4,7% (Q1 GJ2025: 8,5%) niederschlug. Der Rückgang der Marge in dieser Region war vor allem auf höhere Personalkosten zurückzuführen. Als absatzseitig besonders herausfordernd erwies sich erneut die Region APAC , die einen deutlichen Umsatzrückgang auf 60,3 Mio. € zu verzeichnen hatte (Q1 GJ2025: 86,9 Mio. €). Die Marge in der APAC-Region konnte durch Kosten- und Effizienzmaßnahmen unterdessen auf einem weiterhin hohen Niveau von 18,1 % gehalten werden (Q1 GJ2025: 19,4%). Aerospace, Marine & Rail wächst, während andere Segmente unter globaler Schwäche des Marktes leiden Nach Marktsegmenten verzeichnete Stabilus in Q1 GJ2026 ein Umsatzplus von 16% im Bereich Aerospace, Marine & Rail (AMR). In allen anderen Segmenten hingegen verzeichnete das Unternehmen Umsatzrückgänge im Quartal. Besonders ausgeprägt waren diese in den Marktsegmenten Energy & Construction (EC) mit 30%, Automotive (AGS und APR) mit 14% sowie Industrial Machinery (IMA) mit 10% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Umsatzrückgänge waren teilweise von erheblichen negativen Währungseffekten geprägt. Die organische Umsatzentwicklung war in Bereich Industrie deutlich resilienter als im Bereich Automotive. Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus in Q1 GJ2026 bei Automotive Powerise einen Umsatzrückgang von 14,8% auf 85,6 Mio. € (Q1 GJ2025: 100,5 Mio.€), bei Automotive Gas Spring von 12,7% auf 73,6 Mio. € (Q1 GJ2025: 84,3 Mio. €) und bei Industrial Components von 4,1% auf 92,3 Mio. € (Q1 GJ2025: 96,2 Mio. €). Die Geschäftseinheit Industrial Automation, in der Destaco abgebildet wird, verzeichnete einen Umsatzrückgang von 12,0% auf 39,6 Mio. € (Q1 GJ2025: 45,0 Mio. €). Bereinigte EBIT-Marge von 10,1% im ersten Quartal 2026 Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) lag in Q1 GJ2026 mit 29,3 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresquartal (Q1 GJ2025: 37,8 Mio. €). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 10,1% (Q1 GJ2025: 11,6%). Der Gewinn für das Q1 GJ2026 betrug 8,1 Mio. € nach 14,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum, der bereinigte FCF[1] hingegen stieg signifikant auf 23,9 Mio. € (Q1 GJ2025: 8,9 Mio. €). Prognose für Geschäftsjahr 2026 bestätigt Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 und erwartet weiterhin einen Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge zwischen 10% und 12% und einen bereinigten FCF[1] von 80 Mio. € bis 110 Mio. €. Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF in der Quartalsmitteilung Q1 GJ2026, Seite 14 und 17, auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



