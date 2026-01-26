Das Instrument 7UA CA36854R1010 GELUM RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2026 und ex Kapitalmassnahme am 27.01.2026

The instrument 7UA CA36854R1010 GELUM RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.01.2026 and ex capital adjustment on 27.01.2026



Das Instrument X2Y IT0005495871 YOLO GROUP S.P.A. O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.01.2026

The instrument X2Y IT0005495871 YOLO GROUP S.P.A. O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.01.2026





© 2026 Xetra Newsboard