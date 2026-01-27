The following instruments on XETRA do have their first trading 27.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.01.2026
Aktien
1 US29445S1006 EquipmentShare.com Inc.
2 CA42366G1046 Hemlo Mining Corp.
3 AU0000399131 Loyal Metals Ltd.
4 CA7613251098 Rev Exploration Corp.
5 CA7749171087 Rocky Shore Gold Ltd.
6 GB0001795680 Castings PLC
7 GB0001961035 Churchill China PLC
8 GB0009692319 Wilmington PLC
9 CA36854R2000 Gelum Resources Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3215466767 BMS Ireland Capital Funding DAC
2 XS3215466254 BMS Ireland Capital Funding DAC
3 XS3238211943 Magnum ICC Finance B.V.
4 US717081FF58 Pfizer Inc.
5 XS3272079206 The Saudi National Bank
6 XS3215466338 BMS Ireland Capital Funding DAC
7 XS3215466502 BMS Ireland Capital Funding DAC
8 XS3227880021 BT Finance PLC
9 XS3237210334 Celsa Opco S.A.
10 XS3226519372 Corporación Quiport S.A.
11 USU2920CAB91 Enel Finance America LLC
12 XS3281145691 EP Infrastructure a.s.
13 XS3281721277 Flora Food Management B.V.
14 XS3225200420 Global Sukuk Ventures [Q.P.J.S.C.]
15 XS3238162716 GXO Logistics Capital B.V.
16 XS3238400165 Magnum ICC Finance B.V.
17 AU3CB0330777 MTR Corporation Ltd.
18 AU3CB0330785 MTR Corporation Ltd.
19 XS3219360081 RLGH Finance Bermuda Ltd.
20 US06418GAY35 The Bank of Nova Scotia
21 US89158TAB52 TotalEnergies Capital USA LLC
22 SE0025937956 DSI Holding GmbH
23 DE000DP9A5Y6 DZ BANK AG
24 CH1527366558 Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank
25 XS3145681766 VCL Multi-Compartment S.A.
26 DE000AAR0488 Aareal Bank AG
27 US05971BAM19 Banco BTG Pactual S.A.
28 XS3070012250 BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch]
29 XS3266494221 BetClic Everest Group SAS
30 XS3281704778 Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.
31 PTCCCPOM0003 Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL
32 XS3237215648 Celsa Opco S.A.
33 XS3251552561 Convex Group Ltd.
34 XS3277937135 Eurobank S.A.
35 USP40692AA67 Fideicomiso Irrevocable 1721 Banco Actinver S.A.
36 XS3262542155 Georgien
37 XS3233507287 King US BidCo Inc.
38 XS3267134909 MHP Lux S.A.
39 XS3277147834 NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.
40 US683234D398 Ontario, Provinz
41 XS3284416917 OP Yrityspankki Oyj
42 XS3278734317 QNB Bank AS
43 XS3280321715 Severn Trent Utilities Finance PLC
44 DE000A2GS4H2 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
45 US89158TAC36 TotalEnergies Capital USA LLC
46 US89158TAA79 TotalEnergies Capital USA LLC
47 US91159HJY71 U.S. Bancorp
48 BE0390289586 Belfius Bank S.A.
49 XS3280995518 Canadian Imperial Bank of Commerce
50 XS3221808705 China Three Gorges International Co. Ltd.
51 BE0390287564 Crelan S.A.
52 USC39555AH74 goeasy Ltd.
53 US38147UAG22 Goldman Sachs BDC Inc.
54 XS3280170674 JPMorgan Chase Bank N.A.
55 US06418GAZ00 The Bank of Nova Scotia
56 CA44932WAL42 Hyundai Capital Canada Inc.
57 IE000LVB7GJ9 Boreas S&P Absolute Luxury UCITS ETF
58 IE000CZU3JH0 Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF
