FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Friedrich Vorwerk sind am Montag nach Geschäftszahlen auf das höchste Niveau seit November geklettert. Mit 4,6 Prozent Kursplus trieben sie auch die Papiere des Mutterkonzerns MBB an, die ihr jüngstes Rekordhoch von 216 Euro wieder anliefen. MBB legte zudem ebenfalls Eckdaten vor.

Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat nach einem kräftigen Schlussspurt seine eigenen Ziele für das vergangene Jahr übertroffen. "Die hervorragende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in einer historisch starken Kapitalausstattung wider", wie die Niedersachsen schrieben. Der vollständige Geschäftsbericht folgt Ende März./ag/men

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A0ETBQ4, DE000A255F11