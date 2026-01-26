DJ Rheinmetall und OHB könnten sich für Bundeswehr-"Starlink" bewerben - Zeitung

DOW JONES--Der Rüstungskonzern Rheinmetall spricht laut einem Zeitungsbericht mit dem Satellitenhersteller OHB über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr. Das Projekt soll mit dem Starlink-Netzwerk von Elon Musks Unternehmen SpaceX vergleichbar sein. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium, berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen.

Das geplante Joint Venture würde sich um einen milliardenschweren Auftrag zur Schaffung eines sicheren, militärtauglichen Satellitenkommunikationsnetzes in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) für die Bundeswehr bewerben.

Das Bremer Unternehmen OHB und das Bundesverteidigungsministerium sowie die Bundeswehrbeschaffungsbehörde lehnten eine Stellungnahme ab. Rheinmetall war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

January 26, 2026

