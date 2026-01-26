© Foto: Seeberg - Caro / SeebergFriedrich Vorwerk legt vorläufige Zahlen für 2025 vor - und übertrifft Umsatz- und Margenziele deutlich. Gewinn, Cashbestand und operative Stärke erreichen neue Rekordwerte. Die Aktie geht zum Wochenstart steil.Der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Paukenschlag beendet. Vorläufige Zahlen, die am Montag veröffentlicht wurden, zeigen ein Wachstumstempo, das selbst ambitionierte Markterwartungen deutlich hinter sich lässt. Umsatz, Ergebnis und Liquidität erreichten neue Höchststände - die Aktie reagierte prompt. Die Erlöse legten im vergangenen Jahr um 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu und übertrafen damit die eigene Zielspanne von 650 bis …Den vollständigen Artikel lesen
