Mit einem Endspurt ging es ins Jahresende 2025 und das führte dazu, dass der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK statt der avisierten Erlöse von 650 bis 680 Mio. Euro schlussendlich 704,3 Mio. Euro erlösen konnte. Der Umsatz legte um gut 41 % zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdoppelte sich mit 163,3 Mio. Euro, die entsprechende Marge betrug 23,2 %, wo man bis zuletzt mit 20 bis 22 % kalkuliert hatte. Die Aktie triumphiert daher heute!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
