Friedrich Vorwerk (FVG) hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die über den Erwartungen und der Guidance liegen. Dies wurde insbesondere durch ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal begünstigt. Der Umsatz und das EBITDA haben beide die Erwartungen übertroffen, was auf eine robuste Ausführung und Projektlieferung hindeutet, unterstützt durch günstige Rahmenbedingungen und Joint Ventures. Trotz dieser beeindruckenden Ergebnisse hat sich der Auftragseingang jedoch abgeschwächt, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von nur 0,76x, was auf eine moderatere Dynamik in der Zukunft hinweist. Nach diesen vorläufigen Ergebnissen erhöhen wir unsere Schätzungen im Einklang mit den berichteten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und für die kommenden Jahre, insbesondere auf EBITDA-Ebene, während wir weiterhin erwarten, dass die Margen nach einem starken Wert von 23,2% auf etwa 22% normalisieren, was im historischen Vergleich dennoch stark bleibt. Der laufende Kapazitätsausbau und eine Steigerung der Mitarbeiterzahl um 15% sollten die Ausführung und das Wachstum unterstützen. Wir bestätigen unser SELL-Rating, heben jedoch unser Kursziel auf 65,00 EUR (von zuvor 60,00 EUR) an, was die starken Ergebnisse bei einer erhöhten Bewertung widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/friedrich-vorwerk-group-se





