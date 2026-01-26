Hamburg (ots) -- Miriam Hiller verantwortet Corporate & Regulatory Affairs in zehn europäischen Märkten- Die Rolle prägt den Dialog über Tabak- und Nikotinregulierung, Risikoreduktion und Verbraucherschutz- BAT stärkt Corporate & Regulatory Affairs und Legal durch eigenständige FührungsrollenBAT hat Miriam Hiller zur Area Head of Corporate & Regulatory Affairs (CORA) für Central Europe ernannt. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische Ausrichtung aller regulatorischen, politischen und gesellschaftlichen Themen in zehn europäischen Ländern. Ihren Sitz hat sie in Hamburg, dem Lead Market der Region.Kaum ein Industriezweig steht in Europa so kontinuierlich im Fokus politischer und gesellschaftlicher Debatten wie die Tabak- und Nikotinbranche. Fragen des Gesundheits- und Jugendschutzes, der Umgang mit Innovationen und die Rolle wissenschaftlicher Erkenntnisse prägen die regulatorische Agenda vieler Länder - oft mit weitreichenden Folgen für Konsument*innen, Märkte und staatliche Gesundheitssysteme.Vor diesem Hintergrund kommt der Rolle von Corporate & Regulatory Affairs eine besondere Bedeutung zu. Sie bewegt sich dort, wo politische Zielsetzungen, wissenschaftliche Evidenz und gesellschaftliche Erwartungen aufeinandertreffen - und nicht immer deckungsgleich sind.Miriam Hiller verantwortet den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern, Behörden, Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Der Fokus liegt darauf, wissenschaftliche Erkenntnisse differenziert einzuordnen und regulatorische Debatten dort zu präzisieren, wo neue Produktkategorien eine differenzierte Betrachtung erfordern - insbesondere im Hinblick auf das Potenzial zur Risikoreduktion für erwachsene Raucher*innen."Regulierung wird häufig entlang guter Absichten geführt, aber ihre Wirkung zeigt sich erst im Alltag", sagt Miriam Hiller. "Wenn wir über Tabak- und Nikotinprodukte sprechen, müssen wir Risiken differenziert betrachten und anerkennen, dass nicht alle Produkte gleich sind. Nur dann kann Regulierung tatsächlich dazu beitragen, dass weniger Menschen weiterrauchen - statt unbeabsichtigt bestehende Muster zu zementieren."Risikoreduktion als Prüfstein moderner RegulierungBAT verfolgt das Ziel, den Konsum von Zigaretten zu reduzieren und erwachsenen Raucher*innen Alternativen anzubieten, die nach wissenschaftlichem Kenntnisstand mit geringeren Risiken verbunden sind. Wann dieses Ziel erreichbar ist, hängt nicht zuletzt davon ab, ob regulatorische Rahmenbedingungen Risikoreduktion als eigenständigen Ansatz anerkennen."Die Frage ist nicht, ob reguliert werden soll, sondern wie", so Hiller. "Regulierung kann Wandel ermöglichen - oder ihn verhindern. Gerade in Europa stehen wir vor der Aufgabe, Regeln so auszugestalten, dass sie Schutz bieten und gleichzeitig Fortschritt zulassen. Das ist anspruchsvoll, aber unvermeidbar."Internationale Perspektive auch außerhalb der IndustrieMiriam Hiller verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Corporate Affairs, Kommunikation und Stakeholder-Management. Neben verschiedenen Führungspositionen bei BAT - unter anderem in Hamburg und London - war sie auch außerhalb des Unternehmens tätig, etwa in der Konsumgüter- und Consultingbranche sowie in Beirats- und Vorstandsfunktionen.Ihr schwedisch-deutscher Hintergrund und ihr Studium an der Gothenburg School of Economics sowie ihre Zeit als European Affairs Specialist für einen Energiekonzern in Brüssel prägen ihren Blick auf europäische Regulierungsfragen. Länder wie Schweden, in denen alternative Nikotinprodukte seit Jahrzehnten reguliert verfügbar sind, zeigen, dass unterschiedliche regulatorische Ansätze zu messbar unterschiedlichen Ergebnissen führen können."Wer Regulierung international vergleicht, erkennt schnell, dass Verbote allein selten Lösungen schaffen", sagt Hiller. "Entscheidend ist, ob Regeln das gewünschte Verhalten fördern - oder ob sie an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehen."Juristische Exzellenz und regulatorische Strategie - bewusst getrenntMit der Ernennung von Miriam Hiller hat BAT die regionale Führungsstruktur weiterentwickelt. Corporate & Regulatory Affairs und Legal werden auf Central Europe-Ebene künftig eigenständig geführt. Parallel wurde Chris Voelker zum Area Head of Legal Central Europe berufen. In dieser Funktion verantwortet er die rechtliche Steuerung von zehn europäischen Märkten und bringt umfassende Erfahrung aus komplexen, stark regulierten Geschäftsfeldern ein. Voelker ist seit 2021 bei BAT und hatte zuletzt die Position des Head of Legal Beyond Nicotine in London inne. Dort spielte er eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Governance neuer Geschäftsbereiche im Cannabis- und Wellbeing-Umfeld, und trug in diesem Bereich die rechtliche Gesamtverantwortung für die USA, Kanada, Australien und Deutschland.Mit dieser Aufstellung stärkt BAT beide Funktionen gezielt: juristische Exzellenz auf der einen Seite, regulatorische und gesellschaftspolitische Strategie auf der anderen - eng verzahnt, aber mit klaren Verantwortlichkeiten. Ziel ist es, der steigenden Komplexität europäischer Gesetzgebung mit fachlicher Tiefe und strategischer Klarheit zu begegnen.ENDEBAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Gestützt auf weltweit führende Wissenschaft sowie Forschung und Entwicklung, setzen wir uns für die Verwirklichung unseres Unternehmenszwecks - A Better Tomorrow - ein, indem wir durch "Building a Smokeless World" eine rauchfreie Welt schaffen, in der Zigaretten endgültig der Vergangenheit angehören. Teil dieses Bestrebens ist Omni - eine evidenzbasierte Transformationsplattform, die das Engagement und den Fortschritt von BAT dokumentiert.BAT beschäftigt 48.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 25,9 Milliarden GBP bei einem bereinigten operativen Gewinn von 11,9 Milliarden GBP.Ziel ist es, bis 2030 50 Millionen erwachsene Verbraucherinnen und Verbraucher für unsere rauchfreien Produkte zu gewinnen und bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes damit zu erzielen. Unser Portfolio umfasst ein wachsendes Angebot an nikotinhaltigen und rauchfreien Tabakprodukten. Hierzu gehören unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Nach einer Investitionsphase von nur einem Jahrzehnt erzielte die BAT Gruppe 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden GBP in den neuen Kategorien, und das bei stark gestiegener Rentabilität. Mit unserem Portfolio unterstreichen wir unseren Anspruch, den sich wandelnden und immer vielfältigeren Vorlieben der erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten von heute Rechnung zu tragen.Darüber hinaus reduziert BAT den Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessert die Lebensbedingungen und verwirklicht sein Klimaziel, bis 2050 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden.2024 erhielt BAT vom CDP ein Triple-A-Rating für seine Offenlegungen in den Bereichen Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder, was unser Engagement für ökologische Transparenz und entsprechende Maßnahmen unterstreicht.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichteter" Aussagen gemäß US Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen werden häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "annehmen", "vorhersehen", "könnte", "vielleicht", "würde", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "wird", "erwarten", "schätzen", "projizieren", "positioniert", "Strategie", "Ausblick", "Ziel" und ähnlichen Ausdrücken getroffen. Sie beziehen sich auf Ziele bezüglich unserer Kundinnen und Kunden, auf die Umsatzziele für unsere neuen Kategorien und auf unsere ESG-Ziele.All diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Auch wenn anzunehmen ist, dass die in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen begründet sind, kann eine Vielzahl von Variablen wirksam werden, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Ein Überblick über die Gründe, warum die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder angedeuteten Erwartungen abweichen können, sind in den Abschnitten "Cautionary Statement" und "Group Principal Risks" im Geschäftsbericht 2024 und im Formular 20-F von British American Tobacco p.a. (BAT) zu finden.Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Themen sind in den Meldungen von BAT an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu finden, unter anderem im Geschäftsbericht, im Formular20-F sowie in den Lageberichten in Formular 6-K, die kostenlos von der Website der SEC unter http://www.sec.gov heruntergeladen werden können. Zu finden sind sie des Weiteren in den Geschäftsberichten von BAT, die kostenlos von der Website von BAT unter www.bat.com heruntergeladen werden können.Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu; Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Finanzberater aufsuchen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Wissensstand und die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilung wider. BAT übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Leserinnen und Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.Pressekontakt:British American Tobacco (Industrie) GmbHNatja Rieber, Corporate Affairs ManagerE-Mail: natja_rieber@bat.comOriginal-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12459/6203842