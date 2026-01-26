Der chinesische Markt für E-Autos ist hart umkämpft und kühlt gleichzeitig ab. BYD treibt seine internationale Expansion daher mit Nachdruck voran und rückt das zunehmend das Ausland ins Zentrum der Planung. Für 2026 nennt der Konzern erstmals ein konkretes Ziel für Übersee-Verkäufe. Europa spielt dabei eine Schlüsselrolle.Der weltgrößte Hersteller von Elektro- und Plug-in-Fahrzeugen nimmt zunehmend die Märkte außerhalb Chinas ins Visier. BYD will im Jahr 2026 rund 1,3 Millionen Fahrzeuge außerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär