In den letzten Tagen haben verschiedene Wirtschafts- und Verteidigungsmedien über erste Gespräche zwischen dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall und dem Bremer Satellitenbauer OHB berichtet. Hintergrund ist ein umfangreiches Satellitenprojekt für die Bundeswehr, das Teil der deutschen Bemühungen ist, strategisch autonome militärische Raumfahrt-Kapazitäten aufzubauen und die Abhängigkeit von US-Anbietern wie SpaceX zu reduzieren. Konkret geht es um eine mögliche gemeinsame Bewerbung für den Aufbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag