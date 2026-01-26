Schneider Electric hat mit StarCharge Fast 720 eine Ladelösung vorgestellt, die für Gewerbe- und Industriestandorte sowie Flottenbetreiber entwickelt wurde. Das System liefert eine Leistung von bis zu 720 kW und kann bis zu zwölf Fahrzeuge gleichzeitig laden. Bei dem StarCharge Fast 720 handelt es sich um eine Split-Unit-Lösung mit zentralem Schaltschrank und kompakten Lade-Satelliten. An einen Ladeschrank können bis zu sechs Satelliten mit jeweils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net