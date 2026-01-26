Die Aktie von Micron Technology hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt und allein seit unserem letzten Update vorletzte Woche nochmal deutlich zweistellig hinzugewonnen. Trotz dieses kräftigen Anstiegs sprechen mehrere strukturelle Treiber dafür, dass die Wachstumsgeschichte des Speicherherstellers noch nicht ausgeschöpft ist. Über 280% Kursgewinn stehen für die Aktie von Micron Technology auf 52-Wochen-Sicht zubuche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de