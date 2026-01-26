Die Aktie des Pipeline- und Anlagenbauer hat zum Wochenauftakt ihren Höhenflug fortgesetzt. Mit seinen Zahlen übertraf das SDAX-Unternehmen seine eigenen Ziele übertroffen - und sorgte an der Börse für ein Spektakel. Analysten zeigten sich erstaunt. Es gab aber auch kritische Stimmen. Nach einem starken Schlussquartal hat Friedrich Vorwerk laut vorläufigen Zahlen im Gesamtjahr seinen Umsatz um 41 Prozent auf 704 Millionen Euro gesteigert und damit seinen eigenen Erwartungskorridor von 650 bis 680 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
