EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges
Die vorläufige EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand der GEA Group Aktiengesellschaft beläuft sich im Gesamtjahr 2025 auf 16,5 Prozent und liegt damit oberhalb des bisher prognostizierten Korridors von 16,2 bis 16,4 Prozent.
Der vorläufige Auftragseingang beträgt im 4. Quartal 2025 1.828 Mio. € und liegt damit um 7,0 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung* in Höhe von 1.708 Mio. €.
Das vorläufige organische Auftragseingangswachstum für das Gesamtjahr 2025 beträgt damit 9,1 Prozent (Vorjahr: 4,5 Prozent).
Den vollständigen Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2025 wird die Gesellschaft am 9. März 2026 veröffentlichen.
*) basierend auf dem VARA-Konsensus vom 21. November 2025
Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Tel. +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com
Ende der Insiderinformation
26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 9136-0
|E-Mail:
|ir@gea.com
|Internet:
|www.gea.com
|ISIN:
|DE0006602006
|WKN:
|660200
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
|EQS News ID:
|2266142
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2266142 26.01.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group