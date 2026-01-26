Der Ölkonzern prüft mit seinen Partnern eine Investition von 20 Mrd. $ in das Bonga South West Ölprojekt in Nigeria. Zu den Projektpartnern des Ölkonzerns gehören Exxon Mobil, TotalEnergies, Eni sowie das staatliche Unternehmen Nigerian National Petroleum. Shell hat in den vergangenen 12 Monaten bereits 7 Mrd. $ in Projekte in dem westafrikanischen Land investiert. Shell-Chef Wael Sawan sieht in Nigeria aber noch weiteres Investitionspotenzial. Die mögliche Investition von 20 Mrd. $ würde sich dabei laut Sawan je zur Hälfte aus Kapital- und Betriebskosten zusammensetzten. Falls die volle Summe investiert wird, wäre Bonga South West eines der größten Energieprojekte der Welt. Die Shell-Aktie (KGV 12,4) kann aktuell nur mit der Dividendenrendite von rund 4 % für 2026 punkten.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe