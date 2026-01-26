Michael Saylor kennt kein Halten. Während die Krypto-Märkte nach den Rekorden des Vorjahres weiterhin nach Luft schnappen, schaufelt der Gründer von Strategy weiter Bitcoin in die Firmenbilanz.Zwischen dem 20. und 25. Januar legte das Unternehmen erneut nach: 2.932 Bitcoins für rund 264 Millionen Dollar. Die Dimensionen, in denen Saylor operiert, haben längst jede Relation zum ursprünglichen Softwaregeschäft verloren. Laut SEC-Filing hält Strategy nun insgesamt 712.647 BTC. Das entspricht etwa 3,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
