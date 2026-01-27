Die globale Energielandschaft erlebt derzeit eine stille, aber gewaltige Veränderung: Während in den Schlagzeilen oft noch über Elektro-LKW diskutiert wird, schaffen die Titanen der Logistikbranche längst Fakten auf einer ganz anderen Spur. Getrieben von der Notwendigkeit, ihre CO2-Bilanzen sofort zu verbessern, setzen Giganten wie Amazon und UPS massiv auf erneuerbares Erdgas (RNG). Dieser Trend hat eine starke Nachfrage nach grünen Molekülen ausgelöst, die bestehende Infrastrukturen nutzen können, ohne auf den Ausbau der Stromnetze warten zu müssen. Doch parallel zu diesem physischen Markt boomt im Hintergrund ein zweiter, rein finanzieller Sektor: Der Handel mit Zertifikaten für die dauerhafte Entfernung von Kohlendioxid. Investoren sind mittlerweile bereit, für verifizierte, hochwertige Zertifikate Prämien zu zahlen. Auf diesen beiden Märkten positioniert sich das kanadische Unternehmen Char Technologies. Char vereint das Beste aus beiden Welten: Seine Anlagen produzieren das von der Logistik dringend benötigte RNG und generieren gleichzeitig durch die Herstellung von Biokohle jene Premium-Zertifikate, die am Kohlenstoffmarkt derzeit am teuersten gehandelt werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
