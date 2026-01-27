"Drill Baby Drill" - so klingt es lautstark aus dem Weißen Haus. Für die Trump-Administration heißt das, schnelle Genehmigungen und ein kapitalintensiver Push der fossilen Energien. Wie es mit den alternativen Energien aber weitergehen soll, scheint aktuell unklar. Die Mittel aus dem "Inflation Reduction Act (IRA)" der Vorgänger-Regierung unter Joe Biden wurden teilweise nicht ausbezahlt und erhoffte öffentliche Aufträge im Sinne der Pariser Klimaabkommen sind durch das Fernbleiben der USA nun obsolet. So ganz klar wird die Abkehr von den alternativen Energien aber nicht kommuniziert. Immerhin gibt es eine große Anhängerschaft von ESG-konformen Energiemodellen, allen voran wird die Kernenergie wieder als NetZero-Quelle salonfähig. Wo sollten Anleger hellhörig werden?Den vollständigen Artikel lesen ...
