Die Hausse bei Edelmetallen nimmt immer mehr an Fahrt auf. Gold und Silber markierten mit Preisen über 5.000 USD und 100 USD je Feinunze neue historische Höchststände. Auch die Notierungen kritischer Rohstoffe und von Industriemetallen legen zu. Das ist der Treibstoff für weitere Kurssteigerungen von Edelmetall- und Rohstoffproduzenten wie Barrick Mining. Chancenreich sind zudem angehende Produzenten wie Power Metallic Mines, deren Assets durch Jurisdiktion, Größe und Qualität einen strategischen Wert besitzen. Zudem stehen weiterhin Rüstungsaktien in der Gunst der Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
