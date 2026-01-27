Die Energiewende ist ein gigantisches Bauprojekt, komplex und kapitalintensiv. Während sich die Aufmerksamkeit auf die großen Projektierer und schwankende Aktienkurse richtet arbeitet im Hintergrund ein leises, aber kraftvolles Geschäftsmodell: die Royalty-Finanzierung. RE Royalties hat dieses Konzept aus dem Rohstoffsektor in die Welt der Erneuerbaren übertragen und damit eine eigene Assetklasse geschaffen. Statt gegen Wind und Wetter zu kämpfen, partizipiert es einfach an den langfristigen Umsatzströmen grüner Kraftwerke. Für Investoren könnte dies der eleganteste Weg sein, am strukturellen Megatrend zu verdienen mit vergleichsweise geringem Betriebsrisiko und vorhersehbaren Cashflows.Den vollständigen Artikel lesen ...
