Silber bricht derzeit alle Rekorde und stellt sogar den großen Bruder Gold in den Schatten. Gestern kletterte der Silberpreis auf über 108 USD. Aus gutem Grund: Das Edelmetall ist nicht nur Krisenwährung, sondern wird immer mehr zum "kritischen Rohstoff". Wer als Anleger profitieren will, sollte nicht nur auf die Basisinvestments schauen, sondern auch auf die Gewinner aus der zweiten Reihe. Bei Silber ist dies Silver North Resources. Die beiden Projekte des Explorers in Kanada überzeugen Investoren so sehr, dass die aktuelle Kapitalerhöhung aufgestockt werden konnte und das Unternehmen für zwei Jahre durchfinanziert ist. Die Aktie bietet jetzt eine Einstiegschance. Auf der Überholspur ist auch wieder die Aktie von Steyr Motors. Ein Rahmenvertrag mit Mindestabnahmemengen aus Asien gibt neuen Rückenwind. Kurz vor dem Allzeithoch steht das Wertpapier von Deutz. Beide Motorenhersteller profitieren vom Rüstungsboom.

