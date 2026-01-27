Rohstoffe und geopolitische Macht: Welche Unternehmen werden auf dieser Welle reiten?

Anzeige / Werbung

Von Verteidigungshaushalten bis zu kritischen Mineralien: Eine neue Ära strategischer Knappheit formt die Märkte neu - und ordnet Unternehmensschicksale neu

Der Wettstreit um geopolitischen Einfluss wird zunehmend nicht nur mit Diplomatie und militärischer Stärke ausgetragen, sondern über Lieferketten. Kritische Mineralien, fortschrittliche Materialien und Verteidigungstechnologien sind vom Randbereich der Wirtschaftspolitik ins Zentrum gerückt. Regierungen greifen ein. Budgets wachsen. Und Unternehmen, die diesen Verschiebungen ausgesetzt sind, werden zunehmend durch eine strategische statt durch eine rein zyklische Brille bewertet.

Von Seltenen Erden und Niob bis hin zu Anti-Drohnen-Systemen ist die Logik konsistent: Staaten wollen einen gesicherten Zugang zu Materialien und Technologien, die Verteidigungsbereitschaft, industrielle Widerstandsfähigkeit und die Ziele der Energiewende untermauern. Das schafft ein starkes Umfeld für eine kleine Gruppe börsennotierter Unternehmen, die an der Schnittstelle von Rohstoffen und nationaler Sicherheit positioniert sind.

Die strategische Prämie kehrt zu Rohstoffen zurück

Das vergangene Jahrzehnt war geprägt von Effizienz und Globalisierung. Das nächste dürfte von Redundanz und Sicherheit bestimmt werden. Westliche Regierungen sprechen inzwischen offen über ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten für kritische Vorprodukte - insbesondere dort, wo diese von China dominiert werden. Das hat einen politischen Kurswechsel ausgelöst: Reindustrialisierung, "Friend-Shoring" und direkte finanzielle Unterstützung für inländische und verbündete Produzenten.

Dieser Wandel ist längst nicht mehr theoretisch. Er wird durch Gesetzgebung, Verteidigungsbeschaffungsregeln und Handelsmaßnahmen formalisiert, die verarbeitete kritische Mineralien explizit als Fragen der nationalen Sicherheit definieren. Für die Märkte bedeutet dies eine subtile, aber bedeutende Veränderung: Das Engagement in bestimmten Rohstoffen trägt zunehmend eine strategische Prämie, die weniger empfindlich auf klassische Rohstoffzyklen reagiert.

Verteidigungstechnologie trifft auf Budgetdynamik

Kaum ein Sektor veranschaulicht diesen Übergang deutlicher als die Verteidigungstechnologie. Die rasche Verbreitung von Drohnen in modernen Konflikten hat neue Verwundbarkeiten geschaffen und Anti-Drohnen-Fähigkeiten von Nischenlösungen zu einem Kernbestandteil militärischer Infrastruktur gemacht.

DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) steht exemplarisch für diesen Wandel. Nach einer volatilen Phase, die von Governance-Fragen und einer deutlichen Korrektur früherer Höchststände geprägt war, rückt das Unternehmen wieder stärker in den Fokus der Investoren, da die Verteidigungsausgaben in Europa und den USA anziehen.

Diese erneute Aufmerksamkeit ist mehr als reine Stimmung. Verteidigungshaushalte gehen in höhere Grundausgaben über, und regulatorische Änderungen erweitern die zulässige Nutzung drohnenabwehrender Technologien bei Großveranstaltungen und an kritischer Infrastruktur. DroneShields jahrelange Einsatzerfahrung, kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie eine wachsende Auftragspipeline haben das Unternehmen in einem Sektor neu positioniert, der nun als strukturell unterversorgt und nicht mehr als spekulativ wahrgenommen wird.

In Verteidigungsmärkten wird Glaubwürdigkeit durch Einsatz bewiesen, nicht durch Versprechen. Diese Unterscheidung prägt zunehmend die Bewertung des Anti-Drohnen-Sektors durch Investoren.

Kritische Mineralien als Instrumente der Macht

Wenn Verteidigungstechnologie die sichtbare Spitze geopolitischer Konkurrenz darstellt, bilden kritische Mineralien ihr Fundament. Seltene Erden, Niob und Uran sind tief in Waffensystemen, Kommunikationsnetzen und der fortgeschrittenen Fertigung verankert. Dennoch sind die Lieferketten für diese Materialien weiterhin stark konzentriert.

Jüngste politische Maßnahmen der USA unterstreichen die wachsende Bereitschaft, exekutive Befugnisse einzusetzen, um Lieferketten nicht nur für geförderte Rohstoffe, sondern auch für verarbeitete und raffinierte Produkte zu sichern. Verarbeitungskapazitäten haben sich als zentraler Engpass erwiesen und erhöhen den strategischen Wert von Projekten in politisch verbündeten Jurisdiktionen mit glaubwürdigen Entwicklungsplänen.

St George Mining und der Niob-Vorteil

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) zeigt, wie dieser Wandel das Interesse an bislang wenig beachteten Rohstoffen neu belebt. Das Araxá-Projekt in Brasilien bietet Zugang zu Niob und Seltenen Erden - beide in mehreren westlichen Ländern als kritische Mineralien eingestuft.

Niob ist ein kleiner, aber strategisch wichtiger Markt. Es wird eingesetzt, um Stahl zu verstärken und gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren - entscheidend für Verteidigungsanwendungen, Infrastruktur und fortgeschrittene Fertigung. Das Angebot ist stark konzentriert und wird von wenigen Lagerstätten dominiert. Die Nähe von Araxá zur weltweit größten Niob-Mine verschafft einem Projekt im Entwicklungsstadium ungewöhnliche Infrastrukturvorteile sowie Zugang zu etablierter Verarbeitungsexpertise.

Das duale Rohstoffprofil bietet Diversifikation, während oberflächennahe Mineralisierung und unterstützende Logistik einen vergleichsweise klaren Weg zur Produktion ermöglichen. Da Regierungen die Lieferketten weg von dominanten Produzenten diversifizieren wollen, rücken Anlagen mit Größe, Qualität und geopolitischer Stabilität erneut in den Fokus.

Canamera und die Pipeline für Verteidigungsmetalle

Canamera Energy Metals (ISIN: CA13739Q1090) nimmt eine eigenständige Position im Universum kritischer Mineralien ein - weniger geprägt von einem einzelnen Vorzeigeprojekt als von der Breite und strategischen Kohärenz seines Portfolios. Die Projekte umfassen Seltene Erden, Niob und Uran - Materialien, die im Kern moderner Verteidigungssysteme, fortgeschrittener Elektronik und sicherer Energieinfrastruktur stehen.

Was Canamera unterscheidet, ist der gezielte Fokus auf verbündete Jurisdiktionen wie Kanada, die USA und Brasilien. Da Regierungen Finanzierung, Genehmigungsunterstützung und Abnahmegespräche zunehmend an politische Ausrichtung knüpfen, ist dieser geografische Fußabdruck selbst zu einem strategischen Vorteil geworden.

Die Exponierung gegenüber Seltenen Erden bleibt zentral. Elemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium sind essenziell für Permanentmagnete, die in Lenkwaffen, Radarsystemen, Kampfflugzeugen und Drohnentechnologien eingesetzt werden. Obwohl die globalen Reserven weit verbreitet sind, bleibt die Verarbeitungskapazität stark konzentriert - eine Verwundbarkeit, die politische Entscheidungsträger nun aktiv angehen. Canameras karbonatitgebundene Seltene-Erden-Projekte bieten Optionalität, während westliche Trenn- und Raffineriekapazitäten ausgebaut werden.

Niob fügt eine weitere Ebene strategischer Relevanz hinzu. Es wird zur Härtung von Stahl für Panzerungen, Pipelines und Militärfahrzeuge eingesetzt und zeichnet sich durch stabile Nachfrage und geringe Substitutionsrisiken aus. Uran erweitert das Sicherheitsprofil des Portfolios zusätzlich und passt zur erneuten politischen Fokussierung auf Kernenergie - sowohl für zivile Energiesicherheit als auch für den maritimen Antrieb.

Insgesamt spiegelt Canameras Vermögensmix einen Portfolioansatz für geopolitische Risiken wider - positioniert über mehrere verteidigungsnahe Materialien hinweg, die von denselben strukturellen Kräften profitieren, welche die globalen Lieferketten neu gestalten.

Eine Neubewertung des Marktes

Der gemeinsame Nenner dieser Unternehmen ist nicht kurzfristiger Rückenwind, sondern strukturelle Relevanz. Geopolitik ist kein Hintergrundrisiko mehr, sondern ein Nachfragefaktor. Verteidigungsausgabenzyklen verlängern sich. Die Politik für kritische Mineralien verhärtet sich. Und die Märkte kalibrieren allmählich neu, wie sie Engagements in strategischer Knappheit bewerten.

Für Unternehmen an dieser Schnittstelle bleibt Volatilität unvermeidlich. Doch die Richtung ist klar: Die Kontrolle über Materialien und Technologien ist erneut zu einer Säule der Macht geworden - und Investoren schenken ihr wieder Aufmerksamkeit.

Quellen:

https://stgm.com.au/pdf/bc273a59-0cff-4bed-9419-b07226c7e64a/Macquarie-Equity-Research.pdf?Platform=ListPage

https://www.afr.com/markets/equity-markets/bell-potter-pushes-droneshield-declaring-year-of-the-drone-20260122-p5nw90

heglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/Newsfile/37145284/canamera-comments-on-u-s-proclamation-to-strengthen-critical-minerals-supply-chains

