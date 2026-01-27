Welche EMD-Trends werden das Jahr 2026 prägen? Erfahren Sie, wo die grössten Chancen liegen, welche Risiken zu beachten sind und warum aktive Anleger im Vorteil sein könnten. Aberdeen Investments investiert seit über 30 Jahren in Schwellenländeranleihen (EMD) und verfügt über umfassende Erfahrung sowohl in schnell wachsenden Frontier Markets als auch in etablierten EM-Volkswirtschaften - sowohl auf Unternehmens- als auch Staatsanleihenebene. Was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab