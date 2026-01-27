NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

DE000BASF111