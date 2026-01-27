Paukenschlag bei Puma: Der Sportartikelkonzern bekommt mit dem chinesischen Wettbewerber Anta einen neuen Großaktionär. Anta übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Unternehmerfamilie Pinault für insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Kaufpreis von 35 Euro je Aktie, wie Anta Sports am Dienstag in Hongkong mitteilte.Damit liegt der Preis knapp 62 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Der Einstieg nährt Spekulationen über eine mögliche Übernahme des Adidas-Rivalen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
