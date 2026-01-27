DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE gewinnt großen Versicherer aus der D-A-CH-Region im TBM als Kunden

Idstein, 27. Januar 2026. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat ein großes Versicherungsunternehmen aus der D-A-CH-Region als Kunden gewonnen. Der Konzern wird für sein Technology Business Management (TBM) die KI-native Serviceware Plattform von Serviceware einsetzen. Der mit dem Unternehmen geschlossene SaaS-Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens drei Jahren. Die Serviceware Plattform verfügt über zahlreiche Tools und Analysefunktionen zur Identifikation und Realisierung von Einsparpotenzialen. Unter anderem durch automatisierte Plan-Ist-Abgleiche und Mehrjahresplanungen über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg erhält das Unternehmen volle Kostentransparenz und -steuerung bei seinen Serviceprozessen, wodurch erhebliche Ressourcen und Kosten gespart werden. Überzeugt hat Serviceware den Versicherer auch mit seinem Value-Based-Pricing-Modell, bei dem sich der Preis am unmittelbaren Nutzen und am Wert für den Kunden orientiert.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Mit unserer KI-nativen Serviceware Plattform erfüllen wir passgenau die Anforderungen an zeitgemäßes TBM. Wir freuen uns, mit unseren Lösungen einen weiteren hochkarätigen Kunden dabei begleiten zu können, sein IT-Kostenmanagement zu optimieren."

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

