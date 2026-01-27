Calgary, Kanada - 26. Januar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTC: MKTSF | FWB: DEP0) ("DeepMarkit" oder das "Unternehmen") freut sich, die Bestellung von Herrn Johnny Chen zum Chief Executive Officer ("CEO") mit Wirkung zum 9. Februar 2026 bekannt zu geben. Zeitgleich wird Herr Steve Vanry in die Funktion des Chief Financial Officer ("CFO") wechseln und diese zusätzlich zu seiner Rolle als Corporate Secretary ausüben, nachdem Herr Curtis Smith aus seiner Funktion als CFO ausscheidet.

Der Führungswechsel unterstützt die vom Unternehmen im Vorfeld angekündigte strategische Ausrichtung, die sich auf die Prognosemärkte und auf die Weiterentwicklung der eigenen Prospect Markets-Plattform fokussiert (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025).

Herr Chen ist Gründer der Firma Prospect Prediction Markets Inc. ("Prospect Markets") und kann mehr als zehn Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten sowie im institutionellen Aktienhandel und -verkauf vorweisen. Er hatte leitende Positionen bei führenden Investmentbanken wie BMO Capital Markets, Stifel Nicolaus Canada und Raymond James inne, wo er als Berater für institutionelle Anleger fungierte, Eigenfinanzierungsprojekte unterstützte und eng mit den für Trading und Ausführung zuständigen Teams zusammenarbeitete. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA) und Professional Engineer (P.Eng.) und verfügt über ein entsprechendes Kapitalmarkt-Knowhow gepaart mit Kenntnissen in Ingenieurwesen, Technologie und Digital Assets. Seine berufliche Laufbahn begann er 2016 im Kryptobereich als Student an der Stanford University. Später war er an der Gründung der Blockchain-basierten Fantasy-Sport-Firma Prospect Labs Inc. beteiligt, die Fantasy-Sport-Software, die damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, Brand Assets und den Geschäftsbetrieb an Prospect Markets lizenzierte.

"Prospect Markets hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sportligen die Kontaktaufnahme mit ihren Fans über Prognosemärkte zu ermöglichen und zur Weiterentwicklung der sogenannten 'Athlete Economy' beizutragen. Ich freue mich schon sehr darauf, DeepMarkit durch dieses neue Kapitel des Wachstums zu führen", so Johnny Chen, der neue CEO. "Als Gründer war und bin ich maßgeblich an der visionären und strategischen Gestaltung beteiligt und freue mich gemeinsam mit unserem Team auf die Umsetzung und den Ausbau unserer Prognosemarktplattform. Prognosemärkte bewirken eine Neugestaltung der Finanz- und Verbrauchermärkte, und in diesem Bereich wollen wir uns als Marktführer positionieren."

Im Rahmen des Führungswechsels wird Steve Vanry, der bisher als CEO tätig war, die Rolle des CFO übernehmen, wo er weiterhin die Kapitalmarktinitiativen, die strategische Finanzplanung und die betriebliche Entwicklung des Unternehmens unterstützen wird.

"Dieser Wechsel spiegelt die natürliche Weiterentwicklung des Unternehmens von der strategischen Positionierung hin zur Umsetzung wider", so Steve Vanry. "Johnny ist mit der Prospect Markets-Plattform bestens vertraut und verfügt über profunde Kapitalmarktkenntnisse. Mein Fokus hingegen wird auch in Zukunft auf Finanzdisziplin, Kapitalallokation und der Unterstützung der langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens liegen. DeepMarkit bedankt sich bei Curtis für seine Verdienste um das Unternehmen und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute."

Das Board of Directors ist überzeugt, dass der Wechsel im Führungsteam den operativen Fokus stärken und gleichzeitig für entsprechende Kontinuität in der Finanzaufsicht und der strategischen Umsetzung sorgen wird.

Über DeepMarkit Corp.

DeepMarkit Corp. ist ein Technologieunternehmen, das im Bereich der Prognosemärkte, der Blockchain-Infrastruktur, der künstlichen Intelligenz und der Tokenisierung digitale Erfahrungen der nächsten Generation ermöglichen wird. Das Unternehmen entwickelt eine Prognosemarktplattform für den Sport auf Basis der Avalanche-Blockchain, die mit Hilfe eines eigenen Ranking-Algorithmus reale Sportereignisse in dynamische, datenorientierte Märkte verwandelt, die eine aktive Beteiligung der Fans fördern.

Im Auftrag von:

DEEPMARKIT CORP.

Steve Vanry

Chief Executive Officer

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen des Führungswechsels; der Strategie und den Umsetzungsplänen des Unternehmens; der weiteren Entwicklung der Prospect Markets-Plattform; und den langfristigen Wachstumszielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, digitale Vermögenswerte; Glücksspiele; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; technologische Risiken; sowie andere Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

