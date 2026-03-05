Microcap trifft Boommarkt: Polymarket ist bereits mehr wert als Porsche oder Continental. Der Prediction-Markt explodiert!

Anzeige / Werbung

Prospect Prediction Markets kostet noch keine 21 Mio. USD. 100% im heißesten Finanztrend 2026 - und kaum jemand kennt den Wert.

- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Prospect Prediction Markets Inc.) -

Liebe Leserinnen und Leser,

Trump-Familie, Wall-Street-Börsen, Fintech-Riesen: Alle investieren in DEN neuen Boommarkt 2026! JETZT ist die Aktie hinter einer potenziellen Blue-Chip-Story noch zu Microcap-Bewertung zu haben!

Viele Anleger sind aktuell verunsichert: Die Aktienmärkte sind hoch volatil. Die Sorgen um den Megatrend Künstliche Intelligenz wachsen. Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven in den USA, in Europa und Deutschland sind hoch. Ende Januar sahen wir einen historischen Flash-Crash bei Silber, und die Minenaktien korrigierten hart. Bitcoin und die Kryptos befinden sich schon im Bärenmarkt.

Wo liegen in den kommenden Monaten also die wirklich heißen Gewinnchancen? Die sogar ansteigen können, wenn der Hightech-Trend nicht läuft - und die Aktienmärkte deshalb keine große Aufwärtsdynamik besitzen? Gibt es sogar Aktien, die steigen können, wenn der Gesamtmarkt weiter korrigiert?

Die Antwort auf alle diese Fragen findet sich in einer Börsen-Formel, die sich in Börsenphasen, wie wir sie gerade erleben, bereits über Jahrzehnte bewährt hat und die clevere Anleger immer wieder reich machte. Es handelt sich um eine alte Weisheit an der Wall Street, die wahrer nicht sein könnte:

"Es gibt immer Aktien, die steigen. Sie müssen sie nur frühzeitig finden!"

Selbst in volatilen Börsenphasen oder gar Korrekturen gibt es Aktien, die um Hunderte, ja sogar Tausende Prozent steigen. Das ist Fakt. Jedes Jahr. In jeder Börsenphase. Über die Historie der Börse hinweg. Das Geheimnis dieser autarken Sonderstories in den Aktienmärkten ist eine Kombination aus sieben ganz besonderen Faktoren:

Das Geschäftsmodell bietet eine autarke, von der Makroökonomie und Börsenentwicklung abgekoppelte Unternehmensentwicklung. Das Geschäftsmodell muss in einem echten Wachstumssektor aktiv sein - wodurch überdurchschnittliche Wachstumsraten möglich sind. Selbst wenn die allgemeine Volkswirtschaft schwächelt. Ganz wichtig: Dieser Wachstumssektor muss bereits reale Umsätze und Erträge vorweisen können. Damit Anleger sehen können, dass dort Wachstum, Umsätze und Gewinne möglich sind. Das jeweilige Unternehmen muss noch keine Umsätze erzielen und kann auch Verluste machen. Das ist nicht entscheidend. Aber Börsianer müssen sehen, dass reales Wachstum in dem Sektor vorhanden und möglich ist. Die Story um den Wachstumssektor muss heiß sein und entweder bekannt (ideal) oder für Anleger zumindest verständlich nachvollziehbar sein. Das Unternehmen muss klein sein. Maximal eine Smallcap-Aktie mit einer Börsenbewertung weit unter 250 Mio. USD. Noch besser ist eine Microcap-Bewertung unter 100 Mio. USD. Genau dadurch haben diese kleinen Werte die Chance, sich durch eine autarke Wachstumsstory von der Entwicklung des Gesamtmarktes zu lösen. Denn sie sind in keinen Indizes enthalten. Diese Aktien können in jeder Börsenphase nach oben schiessen. Das Unternehmen muss bei der Masse der Anleger noch unbekannt sein. Sei es, weil es ein neu an die Börse gekommenes Unternehmen ist. Oder weil es ein Microcap ist und noch unter dem Börsenradar fliegt. Wenn noch niemand diesen Wert kennt, dann ist noch niemand investiert und alle stehen auf der Käuferseite. Das Unternehmen muss an einer der großen Börsen in den USA, Kanada oder Europa/Großbritannien gelistet sein, um für Anleger leicht zugänglich und handelbar zu sein. Was bringt die beste Wachstumsstory, wenn sie nur an der indischen oder vietnamesischen Börse gelistet ist?

Ihre Gewinnformel für potenzielle Aktiengewinne in jedem Börsenumfeld

Ein Unternehmen, das diese hoch spezielle Gewinn-Formel zu 100% erfüllt: das (noch) unbekannte Unternehmen Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8). Hier kommen in 2026 tatsächlich alle sieben Faktoren (!) in einer perfekten Konstellation zusammen, wie es sie im Aktienmarkt nur extrem selten gibt.

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Und zwar genau jetzt!

Denn am 10. Februar fand die außerordentliche Hauptversammlung von Prospect Prediction Markets statt - und das ist der Startschuss!

Der Startschuss für eine der potenziell spannendsten Börsenstories in 2026 - die sich völlig autark von den Gesamtmärkten, KI-Unsicherheiten, geopolitischen Ereignissen, Trump-Chaos oder Wirtschaftssorgen entwickeln kann. Doch zu diesem potenziellen Highlight des Geschäftsmodells von Prospect Prediction Markets kommen wir gleich.

Zunächst einige wichtige Börseninformationen zu Prospect Markets: Das bis vor kurzem noch privat geführte Unternehmen wurde von Deepmarkit übernommen, einem börsennotierten, aber kommerziell inaktiven Unternehmen. Nach der Übernahme hat das Unternehmen mehrere wichtige Veränderungen durchlaufen und erfahrene Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen und Kryptowährungen in den Vorstand und die Geschäftsleitung geholt. Die Mantelgesellschaft Deepmarkit hat Prospect Markets gekauft, und Prospect Markets ist nun an der kanadischen TSX Venture Exchange notiert.

Durch eine Übernahme schnell, unbürokratisch und vor allem kosteneffizient an die Börse - genau das hat Prospect Markets getan. Ein cleverer Schachzug. Auf der Hauptversammlung am 10. Februar wurde nun die vollständige Umfirmierung von dem leeren Börsenmantel Deepmarkit zu Prospect Prediction Markets und dessen Prediction-Wetten-Geschäft beschlossen! Ebenso wie die Umbenennung in Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8).

In diesem Zusammenhang eine wichtige Information: Bei Umfirmierungen und Namensänderungen bei kleineren Börsenwerten kann es bei manchen Brokern einige Zeit dauern, bis die Namensänderung im System umgesetzt wird. Deshalb kann es sein, dass interessierte Anleger aktuell unter der ISIN/WKN noch den alten Namen Deepmarkit von dem alten Börsenmantel vorfinden.

Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Es handelt sich dabei nun um die Aktie von Prospect Markets, denn durch die vollständige Umfirmierung in Prospect Prediction Markets sind die Aktien von Deepmarkit jetzt natürlich die Aktien von Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8).

Neuer Boom im Finanzsektor: Prediction-Wetten

Im globalen Finanzsektor ist ein gigantischer neuer Boom-Sektor gestartet!

Erfahrene Börsianer wissen: Wenn im Finanzsektor ein neuer Boom startet, dann können an der Börse richtig große Gewinne gemacht werden. Denken Sie an Venture Capital und vorbörsliche Investments in Hightech-Firmen. Denken Sie an die gigantischen Kurssteigerungen der Fintech-Aktien. Von den Preissteigerungen von Bitcoin, Krypto oder Blockchain-Aktien in deren heißer Phase brauchen wir gar nicht erst zu sprechen.

Jetzt nimmt der nächste große Finanz-Boom Fahrt auf!

Und wie!

Die traditionelle Finanzwelt investiert bereits Milliarden USD! Die moderne Finanzwelt um Krypto, Neobroker und Fintech steigt aggressiv in diesen neuen Boom-Markt ein! Auch der bekannteste Name überhaupt ist bereits mit dem Prediction-Markt involviert:

Trump!

(Quelle: Reuters)

1789 Capital, die Venture-Capital-Firma von Donald Trump Jr., investierte bereits einen zweistelligen Millionenbetrag in Polymarket, die Nr. 1 bei Prediction-Wetten. Er ist auch Mitglied des Beraterstabs von Polymarket. Nicht nur das: Donald Trump Jr. ist zudem ein strategischer Berater für Kalshi, nach Polymarket die Nr. 2 im Prediction-Markt.

Zudem existieren Annahmen, dass Trump Media & Technology Group, der Medien-Konzern der Trump-Familie, eine eigene Prediction-Wetten-Plattform mit dem Namen Truth Predict aufbauen möchte.

(Quelle: Barron's)

Trump-Familie ist investiert und engagiert: Im Prediction-Markt passiert richtig Großes!

Clevere Anleger können JETZT direkt in der Anfangsphase dieses neuen Booms einsteigen und mit dabei sein. Die Chancen erinnern an Bitcoin 2016/17 und Fintech 2017/18! Die Rede ist von einem der schnellstwachsenden Wirtschaftszweige in den USA und rund um den Globus: dem Prediction-Wettmarkt!

Das bekannteste Unternehmen aus dem Prediction Market (zu Deutsch: Prognosen-Markt) ist das inzwischen zu weltweitem Bekanntheitsgrad aufgestiegene Unternehmen Polymarket. Sie haben sicherlich schon von Polymarket gehört. Denn die Wettangebote von Polymarket umfassen alle Bereiche unseres Lebens.

Die Wettangebote von Polymarket reichen von Sport über gesellschaftliche Ereignisse bis zu Politik und weltpolitischen Ereignissen. Inzwischen werden Wettquoten von Polymarket in den Medien fast als Standard für Informationsquellen über mögliche Ausgänge zukünftiger Ereignisse zitiert (z.B. Präsidentschaftswahlen etc.).

Denn es hat sich herausgestellt: Die Aussagekraft ist wesentlich höher und akkurater, wenn Menschen ihr eigenes Geld auf einen Ausgang setzen, als wenn sie z.B. vor einem Wahllokal befragt werden. Wenn Medien also die Quoten für bestimmte Ausgänge zukünftiger Ereignisse zitieren, dann greifen sie immer mehr auf Polymarket zurück.

Der Welterfolg von Polymarket war der Startschuss für den Prediction-Boom. In Sommer 2025 führte Polymarket eine Finanzierungsrunde über 200 Mio. USD zu einer Unternehmensbewertung von 1,0 Mrd. USD durch. Nur 4 Monate später wurde Polymarket in der Finanzszene mit 15 Mrd. USD bewertet. Nicht 1,5 Mrd. USD. 15 Mrd. USD! 15x in 4 Monaten.

So heiß ist dieser Markt!

Es ist ein wahres Wettrennen entstanden. Jeder will dabei sein:

Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange investierte im Oktober 2025 2,0 Mrd. USD in Polymarket - zu einer Bewertung von 9 Mrd. USD. Die Intercontinental Exchange ist der Betreiber der New York Stock Exchange (NYSE) an der Wall Street!

Robinhood, der größte Neobroker für Privatanleger in den USA, bietet inzwischen Prediction-Wetten an.

Coinbase, der größte Kryptobroker, ist eine Kooperation mit Kalshi, der Nr. 2 bei Prediction-Wetten, eingegangen und bietet darüber ebenfalls Prediction-Wetten für seine Coinbase-Kunden an.

Google - ja, Google - integriert bereits Daten aus dem Prediction-Markt (von Polymarket und Kalshi) in seine eigenen Produkte wie Google Finance.

Selbst Interactive Brokers, einer der Broker weltweit, bietet Prediction-Wetten an.

Die weltbekannte Börse CBOE (Chicago Board Options Exchange) hat bereits angekündigt, eine eigene Börse für Kontrakte auf Basis von Prediction-Wetten aufzubauen. Der Fokus soll aber nicht auf Sport, sondern auf Ausgängen von politischen und wirtschaftlichen Ereignissen liegen.

(Quelle: Prospect Prediction Markets Inc., MarketWatch)

Im Venture-Capital-Sektor, der den Finger enger am Plus der Zukunft hat als irgendein anderer Finanzsektor, ist der Prediction-Wettenmarkt seit 2025 DER heißeste neue Trend! In 2025 explodierten - anders kann man es wirklich nicht beschreiben - die VC-Investitionen in Unternehmen aus dem Prediction-Wettenmarkt um fast 12x gegenüber dem Vorjahr! Eine Verzwölffachung des investierten VC-Kapitals!

(Quelle: Prospect Prediction Markets Inc)

Wenn all diese großen Namen in einen neuen Markt drängen, dann muss bei jedem klugen Anleger die Alarmsirene angehen - im positivsten Sinne. Denn das Wachstum ist gigantisch. Menschen lieben diese Wetten. Prediction-Wetten sind DER heißeste Sektor in der Finanzwelt. Genau in diesem Markt ist Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) aktiv!

Marktpotenzial bis zu 1 Billion USD in 2030

Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Praktisch über Nacht löst sich der Prognosewettmarkt vom traditionellen Glücksspielmarkt: Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erklärte, dass "einige Prognosemärkte unter das Wertpapierrecht fallen könnten", und kürzlich verkündete Michael S. Selig, Vorsitzender der CFTC: "Es ist an der Zeit für klare Regeln und ein klares Verständnis, dass die CFTC rechtmäßige Innovationen in diesen Märkten unterstützt." Wir bewegen uns darauf zu, dass dieser Sektor wie der Derivatemarkt behandelt wird, da Prognosewetten nichts anderes sind als Wetten auf die zukünftigen Kursbewegungen von Aktien, Währungen oder Rohstoffen.

Dieses Schlüssel-Ereignis verändert alles für den Prognosewettmarkt.

Nicht nur das, sie katapultieren ihn in eine ganz neue Stratosphäre!

(Quelle: CNBC vom 17.12.2025)

Das Marktpotenzial wird laut einer Studie von Eilers & Krejcik Gaming, die Ende 2025 vom amerikanischen Wirtschaftsfernsehsender CNBC veröffentlicht wurde, auf ein langfristiges Tradingvolumen von 1 Billion US-Dollar geschätzt. Wichtiger als die genauen Zahlen ist jedoch die außergewöhnlich hohe Wachstumsdynamik, die diese Prognosen für den Markt der Prognosewetten erkennen lassen.

(Quelle: Prospect Prediction Markets Inc., Eilers & Krejcik Gaming)

Jetzt aufgepasst:

Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) ist vermutlich die erste reine Prediction-Wetten-Aktie an den nordamerikanischen Börsen der USA und Kanada! Nicht nur das: Durch die zuvor erfolgte Übernahme ist Prospect Prediction Markets quasi brandneu an der Börse! Deshalb kennt noch niemand diese Aktie. Hier können risikobereite Anleger wirklich ganz von Anfang an dabei sein. In einem der heißesten Wachstumsmärkte überhaupt.

Prospect Markets: Der erste Wert mit 100% Geschäft aus Prediction-Wetten-Boommarkt

Robinhood startete seine Plattform für Prognosewetten im November 2025 - und war auf dem besten Weg, einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar zu erzielen. Einige Wall-Street-Analysten gingen davon aus, dass das Segment der Prognosemärkte aufgrund der Handelsvolumina und der Entwicklung der Gebühreneinnahmen im Jahr 2026 einen Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar erzielen könnte.

Draftkings, einer der großen Sportwettenanbieter in den USA, kaufte die Prediction-Wetten-Firma Railbird Exchange - obwohl dieses Unternehmen noch keine Umsätze erzielte und noch nicht mal eine fertig entwickelte Prediction-Wettplattform besaß. So sehr brennt es Firmen in 2025/26 unter den Nägeln, in diesem Boommarkt dabei zu sein.

Prospect Prediction Markets ist ein Vorreiter an der Börse!

Was genau ist der Unterschied zwischen dem Prognosemarkt und dem traditionellen Glücksspiel? Beim traditionellen Glücksspiel nimmt der Wettanbieter (in Fachkreisen als "Haus" bezeichnet) die andere Seite der Wette ein, was zu gegensätzlichen Interessen führt. Darüber hinaus nimmt das "Haus" in der Regel eine "Provision" ein, was zu höheren Kosten für den Kunden führt.

Im Gegensatz zu traditionellen Wettmärkten funktionieren Prognosemärkte als Peer-to-Peer-Börsen, was bedeutet, dass die Betreiber von Prognosemärkten nicht die Gegenseite der Wette übernehmen und keine Anreize haben, die an das Ergebnis gebunden sind. Prognosewettplattformen wie Prospect Markets können als eine Art Börse betrachtet werden: Sie bieten den Nutzern im Wesentlichen die Möglichkeit, mit den Ergebnissen zukünftiger Ereignisse zu handeln (z. B. welcher Fußballspieler wird im Top-Spiel mehr Tore schießen: Spieler A oder Spieler B). Die Kunden entscheiden dann, welche Seite sie kaufen möchten (ähnlich wie bei einer Aktie). Es gibt keine direkte Gegenposition der Anbieter.

Prognosemärkte sind außerdem offen und transparent, d. h. die Kunden können sehen, wer wie viel setzt und wie hoch das Gesamtvolumen ist. Diese Transparenz führt zu einem fairen Marktplatz.

Aus diesem Grund sind die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die SEC für den Prognosewettmarkt in den USA zuständig. Dies ist ein großer Vorteil für Unternehmen auf dem Prognosemarkt. Diese Institutionen sind die landesweiten Regulierungsbehörden für die USA in ihrem Bereich, zu dem laut Entscheidung der SEC auch der Prognosemarkt gehört.

Diese Änderung des regulatorischen Rahmens hat dazu geführt, dass Prognosemärkte in allen 50 Bundesstaaten angeboten werden. Dies steht im Gegensatz zu Glücksspielwetten, bei denen Anbieter für jeden einzelnen Bundesstaat, in dem sie tätig sein möchten, immer eine separate Lizenz von den staatlichen Behörden benötigen.

Natürlich wird damit auch deutlich, warum der Prognosemarkt derzeit in der Finanzszene so stark an Bedeutung gewinnt. Aufgrund seiner Struktur stehen die Chancen gut, dass in den Jahren 2026/27 Regulierungsbehörden in immer mehr Ländern dem Beispiel der USA folgen könnten.

(Quelle: Barron's)

Diese Entwicklung wird von den Börsen übrigens bereits partiell bestätigt: Wie Sie wissen, schaut die Börse immer 6-12 Monate in die Zukunft. Wir sehen bereits seit 2024 eine auffallende Schwäche der Anbieter von klassischen Glücksspiel-Sportwetten gegenüber Börsenindizes wie dem S&P 500 oder dem Nasdaq Composite.

Hier sehen Sie den Chart von Draftkings, einem der Marktführer in den USA für Glückspiel-Sportwetten. Die hohe "Relative Schwäche" der Draftkings-Aktie (im Chartbild der Candelstick-Chart) gegen den S&P 500 Index (grün) seit dem Herbst 2025 - als der Prediction-Boom richtig durchstartete - ist extrem auffällig und könnte ein Hinweis darauf sein, dass Börsianer den kommenden Boom der Prediction-Sportwetten und den Verlust von Marktanteilen der klassischen Glücksspiel-Wettanbieter antizipieren.

(Quelle: Tradingview)

Natürlich haben börsengelistete Finanzunternehmen wie Robinhood, Coinbase oder Interactive Brokers jetzt auch Geschäftsbereiche für Prediction-Wetten. Aber diese machen aktuell erst kleine Teile ihrer Gesamtumsätze aus. Hier kaufen Anleger gleichzeitig andere Geschäftsbereiche wie z.B. Brokergeschäft oder Kryptohandel, in die sie eigentlich gar nicht investieren wollen. Nicht so bei Prospect Markets.

Bei Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) investieren Anleger zu 100% in dem Boommarkt Prediction-Wetten.

Kommen wir damit zu dem jungen, ultra-wachstumsstarken Prediction-Markt. Aktuell wird der Markt von zwei Firmen dominiert: Polymarket, die weltweit aktiv sind, und Kalshi, welche die Nr. 1 in den USA sind. Beide Unternehmen sind NICHT börsennotiert!

Kalshi konnte sich schon die Lizenzen für ein legales Prediction-Wettgeschäft sichern. Die Umsätze kommen primär von Sportwetten. Wenn im Herbst/Winter die American-Football-Saison der Profi-Liga NFL und die äußerst beliebte College-Football-Liga in den USA in vollem Gange sind, stammen 95% des gesamten Spot-Handelsvolumens aus dem Sportbereich.

Polymarket ist global aktiv. Doch in vielen Ländern sind Prediction-Wetten noch nicht reguliert und vollständig legalisiert.

Das große Geld will Regulierung von Prediction-Wettenmarkt

Die Regulierungen für den Prediction-Wettenmarkt verändern sich rund um den Globus rasend schnell. Doch das Management von Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) will hier gar keine unkalkulierbaren Risiken eingehen und das Unternehmen gar nicht erst derartig juristisch unsicheren Situationen aussetzen.

Dieses seriöse Unternehmensmanagement ist hoch erfreulich. Anstatt auf schnellen Cashflow zu setzen und sich in unklaren Grauzonen mit potenziell negativen Langzeitfolgen zu bewegen, will das Management einen Wachstumskonzern auf sauberen juristischen und regulativen Fakten aufbauen. So soll das sein.

Aktuell sind Prediction-Wetten in Australien, Europa, Großbritannien und Kanada noch verboten. In den meisten anderen Ländern befindet sich der Boommarkt noch in Grauzonen. Doch die Regulierungen verändern sich in dem dynamischen Markt der Prediction-Wetten aktuell extrem schnell.

Denn wie Sie jetzt wissen, sind viele große Namen der Hochfinanz, der Venture-Capital-Szene und sehr einflussreiche Großinvestoren sehr interessiert an Regulierungen und Legalisierungen für Prediction-Wetten. Genau hier heißt es JETZT für clevere Anleger genau aufgepasst:

Das Management von Prospect Prediction Markets erwartet, dass

Kanada seine Regulierungen zum Prediction-Wettmarkt in 2026 ändern dürfte!

Und jetzt kommt es:

Prospect Prediction Markets könnte als Erster eine Lizenz für Kanada erhalten!

Achtung!

Hier kommt ein extrem wichtiger Informationsvorsprung für gut informierte Anleger.

Erfahrene Anleger wissen: Informationsvorsprung bedeutet an der Börse häufig die Chance auf die größten Gewinne. Hier ist also dieser Informationsvorsprung für Prospect Markets:

Mit einem erfahrenen Managementteam, das sich in regulierten und entstehenden Märkten Kanadas bestens auskennt, positioniert sich Prospect Markets als potenzieller First Mover im Bereich regulierter Prognosemarkt-Plattformen.

(Quelle: Prospect Prediction Markets Inc.)

Das klingt weit weg. Aber denken Sie zurück, wie schnell der Januar verflogen ist. Wir haben schon Mitte Februar …

Prospect Prediction Markets hat neue Mitglieder ins Advisory Board aufgenommen, die laut dem Management starken Beziehungen zu den zuständigen Regulierungsbehörden und Entscheidern in Kanada haben.

Für ein Milliarden-Unternehmen wie Polymarket wäre eine Lizenz und damit ein Markteintritt in Kanada mit 40 Mio. Einwohnern schon eine echte Story. Für einen Microcap wie Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) mit einem Börsenwert von aktuell nur 21 Mio. USD (Fully-diluted, Stand 03.03.2026 ) ist es ein echter Gamechanger!

Es dürfte das kleine Unternehmen praktisch über Nacht in eine völlig neue Liga hebeln: vom aktuellen fortgeschrittenen Startup-Status, zu dessen Börsenbewertung interessierte Aktionäre jetzt noch einsteigen können, direkt in ein Unternehmen in einem dann legalisierten Markt - mit einem marktreifen Produkt, welches theoretisch vom ersten Tag an reale Umsätze erzielen könnte.

Prospect Markets: Mit 22 Mio. USD noch eine echte Microcap-Aktie!

Bei Kursen um 0,43 CAD besitzt Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) nur eine niedrige Börsenbewertung von 28,5 Mio. CAD - oder nur rund 21 Mio. USD (Fully-diluted, Stand 04.03.2026 ). Polymarket wird inzwischen mit 15 Mrd. USD bewerten. Natürlich kann man hier keinen 1:1-Vergleich durchführen. Denn Prospect Prediction Markets startet jetzt gerade erst.

Aber diese unterschiedlichen Dimensionen zeigen eindrucksvoll zwei Dinge:

Bei Prospect Prediction Markets können risikobereite und interessierte Anleger wirklich ganz am Anfang der Unternehmensgeschichte im brandheißen Prediction-Wettmarkt einsteigen. Wie die Blue-Chip-Bewertung von Polymarket zeigt, handelt es sich beim Prognose-Wettmarkt um einen Multi-Milliarden-USD-Markt. Ja, potenziell um einen Billionen-USD-Markt.

Tatsächlich ist Polymarket, gemessen an der Unternehmensbewertung, schon heute größer und wertvoller als 10 der DAX 40-Konzerne! Darunter Traditionsunternehmen wie Porsche, Fresenius Medical Care, Continental, Symrise oder Qiagen. Das sind Signale, die weitsichtige Anleger nicht ignorieren sollten: Hier passiert etwas Großes!

Im Prediction-Wettmarkt entsteht ein Milliarden-Business!

Das Besondere am Prediction-Wettmarkt im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen: Der Prediction-Wettmarkt ist nicht nur ein wirklich ultra-heißer Wachstumsmarkt. Er dürfte auf der anderen Seite wesentlich resistenter gegen Wirtschaftskrisen und Rezessionen sein. Denn wir wissen aus vergangenen Wirtschaftskrisen: Alkoholkonsum, Glücksspiel, Lotto etc. sind Sektoren, deren Umsätze in schwierigen Wirtschaftszeiten sogar ansteigen.

Prognosemarkt-Trader entwickeln sich zunehmend zu einer eigenen Kategorie spekulativer Marktakteure. Das dynamische Marktwachstum bietet Early Adopters die Chance, Ineffizienzen und Fehlpreisbildungen gezielt auszunutzen.

Denn im Bereich der Sportwetten glauben viele Männer (das dominante Geschlecht im Sportwetten-Markt), durch ihr Know-how in einem Sport einen Informationsvorsprung zu besitzen - und dadurch den Glücksfaktor deutlich reduzieren zu können. Das könnte den Prediction-Wettenmarkt zu einem potenziell krisenresistenten Sektor in wirtschaftlich schwierigen Zeiten machen.

Im aktuellen Stadium des Prediction-Wettenmarktes könnten Anleger in Prediction-Wetten-Unternehmen wie Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) also das Beste aller Welten haben: das Turbo-Wachstum eines echten Boommarktes UND gleichzeitig die defensive Stärke des Wettmarktes in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Prediction-Wetten: Wachstumsstarker Boomtrend mit defensiver Krisenstärke

Wie unterscheidet sich Prospect Prediction Markets von anderen Unternehmen aus dem Prediction-Wettmarkt? Es beginnt natürlich mit der Technologie und endet mit den Geschäftsfeldern. Das Management hat Prospect Prediction Markets so positioniert, dass man gleich vier große Alleinstellungsmerkmale aufweist:

Sportliche Vertikalisierung:

Die Plattform ist gezielt auf den Sportbereich ausgerichtet - mit tiefen Liga-Integrationen, Echtzeit-Datenfeeds und sportartspezifischen Marktformaten, die allgemeine Prognoseplattformen in dieser Form nicht abbilden können.

Algorithmische Marktauflösung:

Automatisierte und transparente Marktabwicklung auf Basis geprüfter Drittanbieter-Datenquellen. Keine manuelle Intervention, keine Streitfälle - sondern schnelle, verlässliche Ergebnisse.

Prospect Arenas:

Unsere Arenas ermöglichen synthetische Märkte auf Grundlage unseres proprietären Proof-of-Performance-(PoP)-Algorithmus.

Second-Screen-Erlebnis:

Eine technologische Plattform, die Transaktionen in einen umfassenden Informationskontext einbettet und unter anderem Live-Scores, ein Market-Intelligence-Terminal, Echtzeit-Quoten, Kurscharts, professionelle Analysen, Sentiment-Indikatoren, Nachrichten, Verletzungsupdates, historische Daten und Community-Insights bereitstellt.

Fokus auf Nischensportarten:

Konzentration auf populäre Sportarten mit großer Fanbasis, die medial dennoch unterrepräsentiert sind - und damit attraktive, weniger überlaufene Marktsegmente bieten.

Der fünfte Punkt klingt etwas komisch. Prügeln sich doch die großen und viele kleine Prospect-Wetten-Anbieter und auch klassische Sportwettenanbieter um Marktanteile in den großen, ultra-populären Sportarten wie Fußball oder American Football. Doch Sie werden gleich lesen: Diese Strategie von Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) ist wirklich superclever.

Aber beginnen wir mit Technologie. Prospect Prediction Markets hat seine Technologie komplett selbst inhouse entwickelt. Dafür nutzt man die Blockchain des etablierten und bekannten Kryptounternehmens Avalanche.

Die Plattform und technische Architektur von Prospect Markets sind auf eine Skalierung über mehrere Jurisdiktionen hinweg ausgelegt. Das ist von zentraler Bedeutung und bietet einen klaren strategischen Vorteil: Sobald in einem Land die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen geklärt sind oder offizielle Lizenzen erteilt werden, müssen Unternehmen im Wachstumsmarkt der Prognosemärkte schnell handlungsfähig sein.

Das ist ein extrem wichtiger und sehr vorteilhafter Pluspunkt für Prospect Markets, den man gar nicht genug herausstellen kann. Denn sobald in einem Land die juristischen Fakten geklärt sind oder offizielle Lizenzen vergeben wurden, heißt es für die Unternehmen aus dem Wachstumsmarkt der Prediction-Wetten: Jetzt muss man ganz schnell sein.

Schnelligkeit wird von entscheidender Bedeutung! Um direkt vom Startschuss weg einen First-Mover-Vorteil im Marketing auszunutzen und sich sofort und blitzschnell in den jeweiligen Märkten zu positionieren. Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) hat sich für dieses Wettrennen gegen die Zeit mit seiner Technologie ideal aufgestellt.

Alleinstellungsmerkmal 1: Sportliche Vertikalisierung

Kommen wir zum ersten Alleinstellungsmerkmal:

Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) ist nicht nur eine 100%-Aktie für den Boomsektor der Prediction-Wetten. Es ist auch eine 100%-Aktie für den mit weitem Abstand größten und wichtigsten Markt bei den Prediction-Wetten: Sport. Prospect Prediction Markets fokussiert sich voll und exklusiv auf den Sportwettenmarkt.

Denn Sportwetten sind der größte und dynamischste Wachstumsmarkt innerhalb des ohnehin schon mit Lichtgeschwindigkeit wachsenden Markts der Prediction-Wetten. Tatsächlich können Kunden auf Plattformen wie Polymarket Prediction-Wetten auf alles abschließen: von geopolitischen Ereignissen, wie der Wette auf einen potenziellen Angriff der USA auf den Iran, über politische Wahlen in den verschiedensten Ländern bis zu Entertainment, wie der Wette für den nächsten James Bond-Darsteller.

Alles ist möglich. Alles kann auf Polymarket oder anderen großen Plattformen mit Prediction-Wetten in potenzielle Gewinne umgewandelt werden. Aber - und hier kommt das entscheidende "aber": Mit Ausnahme der Jahre von ganz großen Ereignissen, wie z.B. den US-Präsidentschaftswahlen, kommen bei der Nr. 1 Polymarket ansonsten 70% der Wettumsätze vom Sport!

Noch mal: 70%! Wenn man sich also auf einen Sektor innerhalb der Prediction-Wetten fokussieren will - dann ist der Sport genau der Bereich! Dies führt uns direkt zum dritten Alleinstellungsmerkmal - und hier wird es nun wirklich spannend. Denn bei Sportwetten denken Anleger natürlich an Fußball, an WM oder EM, an American Football und an den Superbowl, der ja gerade erst lief.

Doch das Management von Prospect Prediction Markets hat kein Interesse daran, die beiden Marktführer Polymarket und Kalshi direkt anzugreifen. Das ist klug. Der Kapitaleinsatz wäre viel zu ineffizient. Denn Polymarket und Kalshi sind gesetzte Größen im Prediction-Wettenmarkt für die großen Sportligen wie FIFA (Fußball), PGA Tour (Golf), UFC (Kampfsport), NFL (American Football), NBA (Basketball), NHL (Eishockey) und MBL (Baseball).

Quelle: Prospect Prediction Markets Inc.

Diesen Fehler machen aktuell viele kleinere Konkurrenten, die unbedingt ihr Stück vom Kuchen der großen Sportwetten-Märkte abhaben wollen - und dadurch Millionen USD in Werbekampagnen und Sponsoring verbrennen. Prospect Prediction Markets hat hingegen sehr clever entschieden, dass sich diese Firmen im Kampf um die großen Sportligen in Nordamerika und Europa aufreiben sollen.

Alleinstellungsmerkmal 2: Algorithmische Marktabwicklung

Der zweite wesentliche Wettbewerbsvorteil der Technologie von Prospect Markets liegt im Einsatz eines proprietären, algorithmischen Marktauflösungsmechanismus. Dieser unterscheidet sich grundlegend vom sogenannten Konsens-Modell, das bei Polymarket und Kalshi verwendet wird.

Der Vorteil der algorithmischen Marktauflösung besteht in ihrer vollständigen Automatisierung, Transparenz und der Nutzung geprüfter Drittquellen. Es gibt keine manuellen Eingriffe, keine Interpretationsspielräume und keine langwierigen Streitfälle - stattdessen schnelle, verlässliche und nachvollziehbare Ergebnisse.

Durch die Einbindung auditierter externer Datenquellen ist Prospect Markets zudem in der Lage, neue Prognosemärkte schneller zu starten und effizienter zu skalieren als Wettbewerber, die auf manuelle oder konsensbasierte Entscheidungsprozesse angewiesen sind.

Alleinstellungsmerkmal 3: Prospect Arenas

Prospect Markets hat Prospect Arenas entwickelt, synthetische Märkte, die den firmeneigenen Proof-of-Performance (PoP)-Algorithmus verwenden. Prospect Arenas ermöglicht es Nutzern, sich an Kopf-an-Kopf-Prognosemärkten ihrer Lieblingsspieler zu beteiligen. Denken Sie an Ronaldo gegen Messi.

Dieses Produkt wird eine bahnbrechende Neuerung sein, da es einzigartig für Prospect Markets ist. Die beiden weltweit meistgefolgten Personen auf Instagram sind Ronald (652 Millionen Follower) und Messi (505 Millionen Follower). Prospect Arenas nutzt die Tatsache, dass Sportler beliebter sind als viele der Teams, für die sie spielen, und dass Fans Wetten auf ihre Lieblingssportler abschließen möchten. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026, bei der alle Fußballstars zu sehen sein werden, wird dies ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für Prospect Markets sein.

Alleinstellungsmerkmal 4: Second-Screen-Erlebnis

Prospect Markets bringt institutionelle Handelserfahrung in die Prognosemärkte, indem es das "Bloomberg Terminal" für Sport aufbaut. Nutzer wünschen sich eine Technologieplattform, die Kontext zum Handel bietet und Informationen wie Live-Ergebnisse, Marktinformations-Terminal, Echtzeit-Quoten, Kurscharts, professionelle Analysen, Stimmungsindikatoren, Schlagzeilen, Verletzungsmeldungen, historische Informationen und Community-Einblicke anzeigt.

Quelle: Prospect Prediction Markets Inc.

Alleinstellungsmerkmal 5: Fokus auf populäre Nischensportarten

Das Unternehmen hat für den Sportsektor eine äußerst clevere eigene Strategie entwickelt:

Prospect Markets wird zwar Märkte für alle großen Sportligen anbieten, doch diese stehen nicht im primären Fokus. Stattdessen möchte das Unternehmen einen strategischen Burggraben rund um Nischensportarten aufbauen - also Disziplinen, die oft nicht im medialen Rampenlicht stehen, aber dennoch über eine engagierte und treue Fanbasis verfügen.

Viele dieser Nischensportarten sind für die großen Wettanbieter schlicht zu klein. Dadurch stellen sie ein bislang unterversorgtes Marktsegment dar, das von den etablierten Marktführern kaum erschlossen wurde. Selbst klassische Sportwettenanbieter können in diesen Bereichen oft keine Quoten kalkulieren, die eine effektive Risikoabsicherung ermöglichen. Das Risiko wäre schlicht zu hoch.

Gerade in Nischensportarten existiert daher ein bislang ungenutztes Potenzial an Wettkunden. Zwar verfügen diese Sportarten jeweils nicht über das Massenpublikum großer Mainstream-Sportarten, doch in der Summe entsteht ein beachtlicher, bislang unerschlossener Gesamtmarkt.

Dabei verfügen viele dieser Nischensportarten über enorme Zahlen aktiver Athleten, Fans und Unterstützer. Nehmen wir Tischtennis als Beispiel: In Deutschland ist Tischtennis gemessen an der Vereinsmitgliedschaft die viertgrößte Sportart - noch vor Handball, Basketball und Volleyball.

Oder Turnen: Für viele Deutsche ist es eine Sportart, die höchstens während der Olympischen Sommerspiele Aufmerksamkeit erhält. Doch tatsächlich ist Turnen gemessen an der Mitgliederzahl mit rund 5 Millionen Vereinsmitgliedern die zweitgrößte Sportart in Deutschland - direkt hinter dem Fußball. Zum Vergleich: Tennis, das medial deutlich präsenter ist und in der öffentlichen Wahrnehmung populärer erscheint, kommt als drittgrößte Sportart lediglich auf rund 1,4 Millionen Mitglieder.

Solche Nischensportarten wurden von den Wettmärkten bislang nahezu vollständig ignoriert. Der Grund: Die Quotenmodelle der großen Anbieter basieren nicht auf Echtzeit-Sportdaten - im Gegensatz zum Ansatz von Prospect Markets. Daher können die etablierten Anbieter für diese Disziplinen keine attraktiven oder wirtschaftlich sinnvollen Quoten anbieten. Für sie lohnt es sich schlicht nicht, das damit verbundene Risiko einzugehen.

Die Strategie: Gezielt auf Nischensportarten mit hohen Mitgliederzahlen setzen

Das ist der clevere Plan von Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8): Anstatt z.B. um Krümel des Wettkuchens der amerikanischen Basketball-Liga NBA zu kämpfen, schaut man stattdessen z.B. auf die Philippinen (rund 117 Mio. Einwohner). Dort ist Basketball der mit weitem Abstand populärste Sport.

Tatsächlich ist PBA (philippinische Basketballliga) eine der ältesten Basketballligen der Welt. Hier eine dominante Marktstellung für Prediction-Wetten für die PBA aufzubauen könnte hoch profitabel sein - und gleichzeitig wesentlich weniger Kapitaleinsatz erfordern, als um Mini-Marktanteile für die amerikanische NBA zu kämpfen.

(www.pba.ph)

Viele Randsportarten oder Sportligen in bevölkerungsreichen Ländern haben leidenschaftliche Fans, die sich gerade wegen der Nischenrolle sehr in ihrem Sport engagieren und sich dort exzellent auskennen. Der Plan des Managements ist es, hier eine loyale Kundenbasis aufzubauen. Denn es gibt für diese kleinen Sportarten praktisch keine Wettmärkte. Prospect Prediction Markets würde dann ein fast exklusiver Wettanbieter für den Sport werden, den diese Menschen lieben.

Die Strategie von Prospect Prediction Markets sieht also vor, sich sofort nach dem Erhalt der Lizenzen oder von neuen Regulierungen in zahlreichen verschiedenen Nischensportarten zu positionieren und dort dominante Marktstellungen aufzubauen. Dies ist möglich, da die Kosten für Marketing in Nischensportarten um ein Vielfaches niedriger sind als in den großen Sportligen.

Man kann z.B. direkt mit den Ligen oder Verbänden in diesen Nischensportarten kooperieren und Sponsoring-Partnerschaften eingehen, die Prospect Prediction Markets schnell in der jeweiligen Sportszene bekannt machen.

Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) will der erste reine Prediction-Wetten-Anbieter für Sport werden - aber gezielt für Sportarten, die in den Medien einen Nischenstatus haben.Die kleineren Ligen dieser Sportarten wollen und brauchen Wege, um ihre Fans zu involvieren, wenn der Sport in den Medien nicht so präsent ist wie Fußball oder American Football.

Diese populären Nischensportarten sind genau der weiße Fleck im Sportwetten-Sektor - und Prospect Prediction Markets hat eine klare Strategie, wie man sich schnell in eine dominante Position in möglichst vielen Nischensportarten bringen will. Denn die Fans dieser Sportarten sind überaus loyal zu ihrem Sport - was sich dann auch auf den Prediction-Wettenmarkt übertragen könnte.

2026: Es könnte hoch spannend für Aktionäre von Prospect Prediction Markets werden

Prediction Markets zählen aktuell zu den am schnellsten wachsenden Segmenten überhaupt. Das Spot-Handelsvolumen ist von 2 Milliarden US-Dollar im August auf 27 Milliarden US-Dollar im Januar gestiegen - ein Anstieg um das 13-Fache innerhalb von nur fünf Monaten. Prospect Markets hat sich strategisch so positioniert, dass das Unternehmen von dieser dynamischen Entwicklung profitieren kann.

Für die Aktie könnte sich daraus ein regelrechter Schneeballeffekt beim Gewinnpotenzial entwickeln - und wir betonen bewusst das Wort "könnte", da viele Märkte Prediction Markets bislang noch nicht vollständig reguliert oder legalisiert haben. Prospect Markets richtet den Blick dabei auf mehrere Zielmärkte:

die USA und Kanada

mögliche Markteintritte in asiatischen Ländern

die Erschließung zahlreicher Nischensportarten

sowie aufmerksamkeitsstarke Sponsoring-Deals

Berücksichtigt man all diese Faktoren, wird klar: Risikobereite Investoren steigen JETZT ein - in einer Phase, in der die Umsätze von Prospect Markets noch bei 0 US-Dollar liegen. Erfahrene Börsianer wissen, dass genau diese frühe Phase der Umsatzentwicklung oft die spektakulärsten Wachstumsraten ermöglicht, weil die Ausgangsbasis extrem niedrig ist. Besonders dann, wenn ein Schneeballeffekt einsetzt.

Die Börse liebt nichts mehr als hohes, dynamisches Wachstum in einem jungen Boom-Markt. Man denke an den E-Commerce-Boom. An den Smartphone-Boom. Oder an den Chip-Boom im Zuge des KI-Megatrends. Genau solche Geschichten honoriert der Kapitalmarkt häufig mit entsprechend hohen Bewertungen.

Quelle: Artemis Analytics

Gerade in einem Boom-Markt, der sich möglicherweise auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als krisenresistent erweisen könnte - wie dem Markt für Prediction Betting.

Die Strategie für 2026/27 von Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) ist daher klar definiert:

Zunächst Zugang zum US-Markt sichern und im Anschluss - sobald die regulatorischen Rahmenbedingungen stehen - den kanadischen Markt erschließen. Danach der Eintritt in asiatische Märkte, um Zugang zur bevölkerungsreichsten und zugleich wettbegeisterten Region der Welt zu erhalten. Anschließend Expansion in sportbegeisterte lateinamerikanische Märkte wie Mexiko oder Brasilien.

Der geplante Start in Nordamerika (USA und Kanada) ist strategisch klug gewählt: Das Management von Prospect Markets geht davon aus, dass die USA die größte und zugleich schnellste Go-to-Market-Chance bieten.

Kanada stellt mit seiner wohlhabenden Bevölkerung von rund 40 Millionen Menschen eine attraktive Ergänzung dar - nicht nur aufgrund der Kaufkraft, sondern auch wegen der hohen Popularität zahlreicher kleinerer Sportarten, insbesondere Wintersportarten. Genau diese könnten hervorragend zum Nischensport-Fokus von Prospect Markets passen.

Zudem ist der Wettbewerb in Kanada geringer, was stärkere Markteintrittsbarrieren ("Moats") und attraktivere Marktdynamiken ermöglicht.

Potenzielle Blue-Chip-Börsenstory aktuell zu Microcap-Bewertung zu haben

Bei so einer Story würde man denken, dass Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) an der Börse mit hunderten Millionen EUR bewertet sein muss. Sprechen wir hier doch von einem neuen Boommarkt mit Ultra-Wachstum, wo so ziemlich jeder aus der Finanz-, der Fintech- und der Kryptowelt mit dabei sein will. Doch das ist aktuell nicht der Fall!

Aktuell wird Prospect Prediction Markets nur mit niedrigen 21 Mio. USD (Fully-diluted, Stand 04.03.2026 ) bewertet. Die Aktie notiert sogar aktuell nicht mal bei 1,00 CAD. Obwohl Prospect Prediction Markets der erste reine Wert für den Boommarkt Prospect-Wetten ist, der 100% seiner Geschäfte in diesem Markt machen will. Nicht nur einen Teilbereich, wie die großen börsengelisteten Werte wie Robinhood oder Coinbase.

Eine Chance, in der Frühphase eines Boommarkts mit Ultra-Wachstum, der gleichzeitig auch noch krisenresistent sein dürfte, in einen 100%-Player aus dem Sektor zu investieren, bietet sich selbst bestens informierten Anlegern nur sehr selten. Vor allem, wenn dieser Wert noch wie ein Microcap bewertet wird.

Doch die Doppelkombination aus brandneuem Börsenwert und Microcap-Marktkapitalisierung bietet GENAU JETZT eine potenziell hoch spannende Einstiegschance. Denn noch - und wir betonen das Wort "noch" - fliegt die Aktie von Prospect Prediction Markets völlig unter dem Börsenradar. Börsianer kennen die wahre Story von Prospect Prediction Markets noch überhaupt nicht.

Doch das könnte sich sehr schnell ändern - etwa dann, wenn Prospect Markets der Markteintritt in den USA gelingt oder das Unternehmen zu den ersten Lizenzinhabern in Kanada zählt. In diesem Fall würde sich Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) praktisch über Nacht in ein völlig anderes Unternehmen verwandeln.

Das Unternehmen würde in eine neue Liga aufsteigen - mit entsprechendem Potenzial für die Aktie eines derzeit noch weitgehend unbekannten Microcaps mit einer aktuellen Mini-Marktkapitalisierung von rund 20 Millionen US-Dollar.

Selbstverständlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen in hochspekulative Investments investieren - nicht einmal einen größeren Anteil davon. Aber: Wenn risikobewusste Anleger ihrem Portfolio einen möglichen Rendite-Booster beimischen möchten, dann können spekulative Titel wie Prospect Prediction Markets Inc. (ISIN: CA74358V1040, WKN: A424D8) durchaus eine Beimischung wert sein.

Hinweis: Dieser Werbetext dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Für ein fundiertes Bild empfehlen wir den Besuch der offiziellen Webseite von Prospect Prediction Markets Inc. sowie die Prüfung der hinterlegten Dokumente auf sedarplus.ca

Mit spekulativen Grüßen,

Ihre Hotstock-Investor Redaktion.

(Quelle: Prospect Prediction Markets Inc.)

