Köln (ots) -Früher als je zuvor meldet sich die preisgekrönte Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" zurück und startet mit neuen Folgen bereits am 23. Februar 2026 in die 19. Staffel. Damit eröffnet das Erfolgsformat das TV-Frühjahr mit Innovation, Unternehmergeist und großen Deals und stillt den Pitch-Hunger der Fans schneller denn je. Die acht neuen Folgen laufen montags um 20:15 Uhr bei VOX und sind bereits eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar.Wenn die Löwen Platz nehmen, geht es um alles: In der 19. Staffel investieren Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler und Unternehmer & Investor Frank Thelen in vielversprechende Geschäftsideen. Mutige Gründerinnen und Gründer pitchen ihre Innovationen und Visionen - mit der Hoffnung auf den entscheidenden Deal.Die neuen Folgen liefern einige der emotionalsten und kontroversesten Momente der "DHDL"-Geschichte: Ein Start-Up erlebt einen der größten Löwen-Verrisse aller Zeiten, andere treten mit Ideen an, die Leben retten sollen. Es wird eiskalt, wenn sich eine Löwin in eine Badewanne mit Eiswasser legt, und knallhart bei den Verhandlungen - ein Löwe fordert statt der gewünschten zehn Prozent ganze 50 Prozent Firmenanteile. International bleibt "Die Höhle der Löwen" ebenfalls: Gründerteams aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz pitchen ihre Ideen. Bei vielen Start-Ups buhlen gleich mehrere Löwen um einen Deal, eine Familie erhält sogar Angebote von allen Investoren. Für Promi-Alarm sorgen unter anderem Axel Schulz und Laurenz Pesch ("Temptation Island VIP"), zudem präsentieren junge Gründer:innen zwischen 18 und 22 Jahren innovative Konzepte für den Schulunterricht - mit Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality. Weitere Highlights der Staffel sind hier (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-Hoehle-der-Loewen-Staffel-19/) in der Pressemappe zu finden.Produziert wird "Die Höhle der Löwen" von EndemolShine Germany im Auftrag von VOX."Die Höhle der Löwen" - ab 23. Februar 2026 immer montags um 20:15 Uhr bei VOX und bereits ab 16. Februar vorab auf RTL+.