Der Goldboom 2026 rückt Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) und Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) ins Rampenlicht. Denn der Goldmarkt startet mit außergewöhnlicher Dynamik ins Jahr 2026. Neue Allzeithochs beim Goldpreis lenken den Blick der Investoren verstärkt auf die großen Produzenten. Besonders Barrick Mining und Newmont Corporation stehen dabei im Fokus, denn beide Konzerne prägen nicht nur die globale Goldförderung, sondern sind über das Joint Venture Nevada Gold Mines (NGM) enger miteinander ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin