DAX verliert Schwung - Puma sorgt für Bewegung

Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages steht am Nachmittag die Veröffentlichung des US-Verbrauchervertrauens für Januar. Der Stimmungsindikator gilt als wichtiger Gradmesser für die Konsumlaune der privaten Haushalte und damit für die Konjunkturdynamik in den Vereinigten Staaten. Da für die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank kaum Änderungen erwartet werden, richtet sich der Blick der Märkte umso stärker auf Signale aus der Realwirtschaft und mögliche Rückschlüsse auf die geldpolitische Perspektive.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Puma
Die Aktie des Sportartikelherstellers zeigte sich mit deutlichen Aufschlägen. Auslöser ist der Einstieg des chinesischen Konzerns Anta, der sich einen bedeutenden Anteil gesichert hat. Die Transaktion bringt nicht nur einen neuen Großaktionär, sondern unterstreicht auch den strategischen Wert der Marke. Nach der anfänglichen Kurseuphorie setzte im regulären Handel allerdings Gewinnmitnahme ein.
Die Aktien des US-Krankenversicherers gerieten vorbörslich deutlich unter Druck und notierten zeitweise mit einem kräftigen Abschlag von rund acht Prozent. Belastend wirken enttäuschende Vorgaben für die staatlichen Medicare-Vergütungssätze, die unter den Markterwartungen ausgefallen sind. Damit verschärfen sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Branchenriesen spürbar. Investoren fürchten, dass die Margen im wichtigen staatlichen Versicherungsgeschäft stärker unter Druck geraten könnten als bislang angenommen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UG98E7
|6,92
|24181,0816 Punkte
|33,71
|Open End
|Silber
|Bull
|UN32XT
|30,84
|75,438273 USD
|3,1
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG98E9
|5,42
|24331,5863 Punkte
|42,3
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2R57
|37,35
|67,705153 USD
|2,53
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1URQ
|7,88
|24109,583712 Punkte
|30,72
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.01.2026; 10:25 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UN247L
|0,75
|745,00 USD
|15,47
|18.02.2026
|Microsoft Corp.
|Call
|UG4CPB
|1,03
|500,00 USD
|13,17
|18.03.2026
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UG2BXH
|5,23
|250,00 USD
|2,61
|13.01.2027
|Silber
|Call
|UN2TZ6
|19,66
|116,50 USD
|2,89
|19.06.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UN29T1
|1,27
|720,00 USD
|13,82
|18.02.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.01.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|UnitedHealth Group Inc.
|Long
|HD31AR
|1,98
|175,876407 USD
|2
|Open End
|Palantir Technolgies Inc.
|Long
|UG87TU
|5,35
|134,007971 USD
|5
|Open End
|Tesla Inc.
|Long
|UG8GR6
|3,41
|386,931458 USD
|9
|Open End
|DAX
|Long
|UG5TVQ
|2,56
|23689,716074 Punkte
|20
|Open End
|Apple Inc.
|Long
|HD2RUK
|1,98
|212,891291 USD
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.01.2025; 10:55 Uhr;
