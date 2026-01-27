EQS-Ad-hoc: STRABAG SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

STRABAG SE erwartet EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 bei mindestens 6,5 %



27.01.2026

STRABAG SE erwartet EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 bei mindestens 6,5 % EBIT-Marge 2025 höher als erwartet, bei mindestens 6,5 %

Leistung 2025 liegt bei rd. € 20,4 Mrd.

Der Vorstand der STRABAG SE geht nunmehr davon aus, dass die bisher prognostizierte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2025 deutlich übertroffen wird und voraussichtlich bei mindestens 6,5 % liegen wird. Diese Einschätzung basiert auf einer heute abgeschlossenen Bewertung indikativer Kennzahlen. Die Leistung im Geschäftsjahr 2025 wird nach aktuellem Stand rund € 20,4 Mrd. erreichen und damit etwa 6 % über dem Vorjahreswert liegen.



Maßgeblich für das höhere Ergebnis waren unter anderem positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft, insbesondere im Infrastrukturbereich. Unterstützend wirkten - wie bereits im Vorjahr - milde Witterungsverhältnisse in Deutschland, die gegen Jahresende zu einer höheren Kapazitätsauslastung führten.



Die finalen ersten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025, einschließlich der Guidance für 2026, werden wie geplant am 12. Februar 2026 veröffentlicht.



