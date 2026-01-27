Europäische Organisationen setzen autonome KI ein, um Prozesse und Compliance durch Mensch-Maschine-Zusammenarbeit zu verbessern, so der Bericht von ISG Provider Lens

Die Landschaft der intelligenten Automatisierung in Europa entwickelt sich weiter und ist geprägt von zunehmender technologischer Raffinesse, verschärftem Wettbewerb und einer beschleunigten Entwicklung von Dienstleistungen und Lösungen in Unternehmen. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde, einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Der ISG Provider Lens Intelligent Automation Services-Bericht für Europa für das Jahr 2025 kommt zu dem Schluss, dass Unternehmen über die schrittweise robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) hinausgehen und zu einer stärker integrierten Automatisierung ihrer Geschäftsabläufe übergehen. Intelligente Automatisierung wird zunehmend Teil umfassenderer betrieblicher Verbesserungen, die KI und Prozessmanagement-Tools miteinander verbinden. Unternehmen legen Wert auf Prozessexzellenz und suchen nach effizienten und präzisen Methoden, die die Kundenerfahrung, Benutzererfahrung und Mitarbeitererfahrung verbessern und gleichzeitig eine hohe Kapitalrendite erzielen.

"Während GenAI weiterhin eine bedeutende Rolle spielt, investieren Anbieter nun in KI-gestützte Bots, die komplexe Arbeitsabläufe und Geschäftsaktionen ausführen können, und die Anzahl der Anwendungsfälle nimmt zu", erklärte Steve Hall, Chief AI Officer bei ISG. "In ganz Europa setzen Unternehmen datengestützte Analysewerkzeuge wie Process Mining ein, um Ineffizienzen zu identifizieren und Arbeitsabläufe neu zu gestalten, bevor sie Automatisierungsmaßnahmen umsetzen."

Laut ISG unterstützt Agentic AI Unternehmen dabei, eine fortschrittlichere und proaktivere intelligente Unternehmensautomatisierung (IEA) zu erreichen. Unternehmen setzen KI-Agenten und Multi-Agenten-Modelle ein, die kontextbezogen in Bereichen wie IT-Betrieb, Servicemanagement, Kundenservice, Personalwesen und Rechnungsbearbeitung eingesetzt werden können. Mit dem Fortschreiten der agentenbasierten Automatisierung von Pilotprojekten hin zur Serienreife bevorzugen Unternehmen in Europa zunehmend kleine Sprachmodelle (SLMs), die auf den Fähigkeiten großer Sprachmodelle (LLMs) aufbauen und gleichzeitig unternehmens- oder domänenspezifische Kontextdaten einbeziehen.

Responsible AI wird laut dem Bericht zu einem zentralen Anliegen für europäische Unternehmen, da die automatisierte Automatisierung zunehmend an Autonomie gewinnt. Unternehmen konzentrieren sich zunehmend darauf, wie automatisierte Systeme Entscheidungen treffen, wie genau diese Entscheidungen sind und welche Rolle die menschliche Aufsicht bei Fehlern spielt. Sie legen Wert auf Governance-Rahmenwerke, ethische KI-Praktiken und Compliance-Richtlinien, um Risiken zu managen. Die Verbesserung der Erklärbarkeit und die Erkennung von Verzerrungen werden als wesentlich für den Aufbau von Vertrauen angesehen, da intelligente Automatisierung zunehmend Verantwortung für Entscheidungsprozesse übernimmt.

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine entwickelt sich laut ISG zu einem entscheidenden Schwerpunkt für europäische Unternehmen, die fortschrittliche Automatisierungstechnologien einsetzen. Hybride Teams, in denen Menschen und autonome Systeme zusammenarbeiten, erzielen geschäftliche Erfolge. Unternehmen erkennen, dass diese Entwicklung neue Rollen, Fähigkeiten und Arbeitsweisen erfordert, was einen Bedarf an Schulungen und strukturiertem Veränderungsmanagement schafft. Benutzerorientiertes Design, klare Kommunikation und verhaltensorientierte Einführungsmethoden unterstützen die effektive Integration autonomer Systeme in den täglichen Betrieb.

"Die Nachfrage nach IEA in Europa bleibt stabil, da Unternehmen vorsichtig investieren und Compliance, Nachhaltigkeit und souveräne Datenkontrolle priorisieren", erklärte Mark Purdy, Hauptautor des Berichts. "Sie bevorzugen flexible Preismodelle, einschließlich Pay-as-you-go-Ansätzen, sowie eine starke Governance mit menschlicher Aufsicht."

Der Bericht untersucht auch andere Trends auf dem Markt für intelligente Automatisierungsdienstleistungen in Europa, darunter die wachsende Präferenz für souveräne IEA-Lösungen und den verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit, die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) sowie grüne KI.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Bereich Automatisierung, denen sich Unternehmen in Europa gegenübersehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing, das Sie hier abrufen können.

Der ISG Provider Lens Intelligent Automation Services-Bericht 2025 für Europa bewertet die Fähigkeiten von 43 Anbietern in drei Quadranten: Intelligent Enterprise Automation, Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) und Next-Gen Automation.

Der Bericht nennt Accenture, Atos, Capgemini, Infosys, T-Systems und Vivicta als Leader in allen drei Quadranten. Cognizant, HCLTech, Hexaware, TCS, Wipro und WNS-Vuram werden jeweils in zwei Quadranten als Leader genannt, während DXC Technology, EXL, Genpact und Tech Mahindra jeweils in einem Quadranten als Leader genannt werden.

Darüber hinaus werden EXL und Persistent Systems in jeweils einem Quadranten als Rising Stars ausgezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wurde LTIMindtree unter den Anbietern intelligenter Automatisierungsdienstleistungen zum globalen ISG CX Star Performer für 2025 ernannt. LTIMindtree erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei T-Systems, WNS-Vuram und Vivicta erhältlich.

Der ISG Provider Lens Intelligent Automation Services-Bericht für Europa 2025 steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website zur Verfügung.

