Vancouver, BC - 27. Januar 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Mineralschürfrechte mit einer Fläche von etwa 1.130 ha (das "Projekt" oder das "Konzessionsgebiet") in Mittelschweden innerhalb des größeren Gebiets Riddarhyttan-Bastnäs in der Gemeinde Skinnskatteberg in der Provinz Västmanland abgesteckt hat.

Die Absteckung des Unternehmens umfasst vielversprechende Gebiete in einer Region, die für ihren historischen Bergbau und ihre Mineralvorkommen bekannt ist und deren geologische Eigenschaften als günstig für Eisenoxid-Kupfer-Gold- ("IOCG"), vulkanogene Massivsulfid- ("VMS") bzw. Massivsulfid-artige und Seltenerdmetall-("REE")-Mineralisierungen erachtet werden. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Gebiet noch nicht ausreichend mit modernen Explorationsinstrumenten für unterschiedliche Lagerstättenarten erkundet wurde.

Höhepunkte des Projekts

- Potenzial für mehrere Rohstoffe: Aufgrund der regionalen geologischen Gegebenheiten und der historischen Abbaustätten und Mineralvorkommen im weiteren Umkreis gilt das Konzessionsgebiet als vielversprechend für Kupfer, Gold, Basismetalle und REEs.

- REE-Höffigkeit: Das Gebiet Riddarhyttan-Bastnäs ist seit jeher für das Vorkommen REE-haltiger Mineralien bekannt. Die REE-Mineralisierung in Bastnäs ist stark LREE-dominiert und reich an Cer und kommt vorwiegend in Mineralien der Cerit-(Ce)-, Bastnäsit-(Ce)- und Allanit-Gruppe vor.

- Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene: Das Konzessionsgebiet befindet sich in einer etablierten Mineralregion mit dokumentierten historischen Bergbau- und Explorationsarbeiten.

- Moderner Explorationsansatz: Das Unternehmen beabsichtigt, geowissenschaftliche Datensätze (sofern verfügbar) mit Kartierungen, Schürfgrabungen und geochemischen Probenahmen zu integrieren, um Ziele für Folgearbeiten zu generieren und zu bewerten.

- Attraktive Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet befindet sich in einer Region mit guter Erreichbarkeit und Infrastruktur, was kosteneffiziente Explorationsprogramme ermöglichen könnte.

Standort und Schürfrechte des Konzessionsgebiets

Das Absteckungspaket des Unternehmens umfasst zwei Explorationsgenehmigungsanträge mit einer Größe von insgesamt 1.131 ha. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden die Genehmigungen noch nicht erteilt. Dem Unternehmen ist bekannt, dass zwei weitere Parteien am selben Tag überlappende Anträge für dasselbe Gebiet gestellt haben, was nach schwedischem Bergbaurecht zulässig ist und wobei jedem Antragsteller (im Fall einer Genehmigung) gleiche Rechte nach dem Gesetz gewährt werden.

Die Absteckung wurde gemäß den geltenden schwedischen Verfahren für Mineralschürfrechte durchgeführt. Das Unternehmen beabsichtigt, alle erforderlichen Unterlagen/Anträge einzureichen und wird über den Status der Schürfrechte und die Wirksamkeitsdaten informieren, sobald diese Informationen verfügbar sind.

Regionaler Kontext, bisherige Arbeiten und Möglichkeiten

Das Gebiet Riddarhyttan-Bastnäs ist bekannt für seine lange Geschichte des Bergbaus und der Mineralexploration und beherbergt mehrere historische Minen und Mineralisierungsarten. Die ersten Produktionsaufzeichnungen für Kupfer auf dem Erzfeld Riddarhyttan stammen aus dem Jahr 1633 und die Kupferproduktion wurde bis 1873 fortgesetzt, wobei insgesamt 6.545 t Kupfer gefördert wurden. Neben Kupfer wurden in der Region Riddarhyttan-Bastnäs früher auch Eisenerz, Kobalt und REEs abgebaut, einschließlich etwa 160 t REE-Erz von der Lagerstätte Nya Bastnäs zwischen 1860 und 1919. Kobalt wurde erstmals im Jahr 1735 in Riddarhyttan entdeckt und die cerreichen Mineralien in Bastnäs wurden erstmals in den 1750er Jahren entdeckt.

Frühere Explorations- und Erschließungsarbeiten im Großraum dieses Gebiets umfassten eine Kombination aus historischen Arbeiten, Bohrungen, Probenahmen im gesamten Erkundungsgebiet, Kartierungen sowie geophysikalische Untersuchungen (einschließlich geophysikalischer Flugvermessungen in Teilen der Region). Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass der Einsatz moderner Explorationstechniken dazu beitragen kann, Ziele für IOCG-artige Kupfer-, Gold-, Massivsulfid-artige Basismetalle und REE-Mineralisierungen zu verfeinern und zu priorisieren.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Verweise auf nahegelegene Mineralvorkommen, historische Produktionen, historische Explorationsergebnisse und Bergbauaktivitäten, Lagerstätten sowie auf Projekte und Minen nur als regionaler und geologischer Kontext dienen und für das Konzessionsgebiet des Unternehmens nicht verifiziert wurden. Diese Verweise sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die Geologie des Konzessionsgebiets oder darauf, dass das Konzessionsgebiet ähnliches Potenzial, eine ähnliche Größe oder ähnliche Mineralisierungsgehalte aufweist. Das Unternehmen hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um das Vorkommen von Mineralisierungen im Konzessionsgebiet zu bestätigen, und es gibt keine Garantie dafür, dass weitere Arbeiten zu einer Mineralressourcenklassifizierung führen werden.

Qualifizierte Person

Amanda Scott, P.Geo. FAusIMM, eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Medaro

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Explorationsarbeiten, disziplinierte Projektbewertungen und verantwortungsvolle Erschließungsarbeiten einen Aktionärswert zu schaffen.

Für weitere Informationen

MEDARO MINING CORP.

Mark Ireton, CEO & Direktor

mailto:mark.ireton@medaromining.com

http://www.medaromining.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen, die keine historischen Fakten sind und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vorhersieht. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die unzureichende Erforschung des Konzessionsgebiets; die Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich des geologischen Potenzials des Konzessionsgebiets (einschließlich Kupfer, Gold, Basismetalle, Seltene Erden, IOCG und VMS-Potenzial); die Ziele und geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens in Schweden und Ontario; die Absicht, geowissenschaftliche Datensätze, Kartierungen, Prospektionen und geochemische Probenahmen zu integrieren, um Explorationsziele zu generieren; die erwarteten Vorteile der Infrastruktur und des regionalen Kontexts; die Einreichung aller erforderlichen Unterlagen/Anträge für das Konzessionsgebiet und die Bereitstellung von Updates zum Status der Konzession und zum Datum des Inkrafttretens; die Fähigkeit des Unternehmens, behördliche Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der Genehmigung der CSE; und die allgemeine Explorations- und Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Annahmen umfassen unter anderem: dass das Unternehmen über ausreichend Kapital verfügt, um seine geplanten Explorationsaktivitäten durchzuführen; dass die Explorationsaktivitäten in Übereinstimmung mit den geltenden behördlichen Anforderungen durchgeführt werden können; dass geowissenschaftliche Daten und historische Informationen zuverlässige Indikatoren für das Mineralisierungspotenzial sind; und dass die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen die Geschäftsziele des Unternehmens unterstützen; dass das Unternehmen die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen erhält bzw. aufrechterhält; dass der Zugang zum Konzessionsgebiet gesichert ist; und dass die Explorationsergebnisse den Erwartungen entsprechen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen und genehmigungsrechtlichen Anforderungen; das Risiko, dass keine Mineralisierung entdeckt wird; Risiken im Zusammenhang mit Pachtverträgen; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Schwankungen der Rohstoffpreise; operative, technische oder logistische Risiken im Zusammenhang mit Explorationsprogrammen, Umweltrisiken, Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Markt- oder Wirtschaftsbedingungen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen übernommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82717Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82717&tr=1



