Fläche von 1.130 Hektar im historischen Bezirk Riddarhyttan-Bastnäs mittels Abstecken erworben; erläutert, warum Schweden sich zu einem wichtigen Standort für die verantwortungsvolle Erschließung kritischer Mineralvorkommen entwickelt

Vancouver, British Columbia / IRW-Press / 11. Februar 2026 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem kürzlich angekündigten Einstieg in Schweden zu geben, wo das Unternehmen Mineralkonzessionen mit rund 1.130 Hektar Grundfläche in Mittelschweden innerhalb des größeren Gebiets Riddarhyttan-Bastnäs in der Gemeinde Skinnskatteberg in der Provinz Västmanland erworben hat (das "Konzessionsgebiet").

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Schweden ein zunehmend attraktives Umfeld für die Exploration und Erschließung bietet, da die Europäische Union zunehmend den Aufbau heimischer Lieferketten für kritische Rohstoffe ins Visier nimmt, Schweden über eine etablierte Bergbau- und Infrastrukturbasis verfügt und ein Regulierungssystem besteht, das klar definierte Vorgehensweisen für die Vergabe von Mineralkonzessionen und Genehmigungen vorgibt.

Aussichten für den Bergbau in Schweden: Stützende Nachfrage und günstige politische Rahmenbedingungen

Schweden ist gut positioniert, um eine immer wichtigere Rolle in der Lieferkette für kritische Mineralien in Europa zu spielen. Das Europäische Gesetz über kritische Rohstoffe (CRMA) soll die heimischen Förder-, Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten stärken und umfasst Maßnahmen zur Verkürzung der Genehmigungsfristen für bestimmte strategische Projekte (darunter auch veröffentlichte Ziele wie 27 Monate für Fördergenehmigungen und 15 Monate für Verarbeitungs-/Recyclinggenehmigungen im Rahmen des CRMA). (Internal Market and SMEs)

Schweden hat selbst auch öffentlich die strategische Bedeutung kritischer Mineralien und verantwortungsvoller Lieferketten betont. Schweden ist der Sustainable Critical Mineral Alliance beigetreten und unterstreicht damit seinen politischen Fokus auf hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards sowie nachhaltige Beschaffung. (Regeringskansliet)

Die jüngsten Entwicklungen deuten auch auf eine anhaltende Dynamik für Projekte im Bereich kritischer Mineralien im Inland hin. So hat Schweden beispielsweise einen Flächennutzungsplan für die von Talga geplante Graphitmine in der Nähe von Kiruna genehmigt, wobei schwedische Beamte die Rolle Schwedens bei der Unterstützung einer unabhängigeren europäischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen hervorgehoben haben. (MINING.COM)

Medaro ist der Ansicht, dass diese sich überschneidenden Trends - die Nachfrage aus der EU, Initiativen zur Sicherung der Lieferkette und Schwedens Fokus auf nachhaltigen Bergbau - einen konstruktiven Hintergrund für eine disziplinierte, moderne Exploration schaffen.

Überblick über das Konzessionsgebiet

Wie bereits bekannt gegeben, umfasst der von Medaro abgesteckte Grund zwei beantragte Explorationskonzessionen mit 1.131 Hektar Gesamtfläche.

Das Konzessionsgebiet liegt in einer Region, die für historische Bergbauaktivitäten und Mineralvorkommen bekannt ist. Nach Einschätzung von Medaro ist der breitere Bezirk aus geologischer Sicht höffig für mehrere Mineralisierungsarten, einschließlich Eisenoxid-Kupfer-Gold- (IOCG), vulkanogener Massivsulfid- (VMS) bzw. Massivsulfid- und Seltenerdmetall-(REE)-Mineralisierungen.

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Schweden, Ontario und Quebec gerichtet ist.

Für weitere Informationen

Medaro Mining Corp.

Mark Ireton, CEO & Direktor

mailto:mark.ireton@medaromining.com

http://www.medaromining.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: (i) die Erteilung von Explorationsgenehmigungen und den Zeitpunkt derselben; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, sich in Schweden Mineralkonzessionen zu sichern und aufrechtzuerhalten, einschließlich in Gebieten, die Gegenstand sich überschneidender Anträge sind; (iii) die Höffigkeit des Konzessionsgebiets und die Explorationspläne des Unternehmens sowie die erwarteten Vorteile moderner Explorationstechniken; (iv) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Aussichten für den Bergbau und die regulatorischen Rahmenbedingungen in Schweden und der Europäischen Union, einschließlich aller erwarteten Verbesserungen bei den Genehmigungsfristen; und (v) die Geschäftspläne und die Strategie des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung bestehenden angemessenen Annahmen, Erwartungen und Schätzungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Erteilung erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen, des Zugangs zu Kapital, der Genauigkeit öffentlich zugänglicher Informationen sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Marktlage sowie regulatorischen Rahmenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das Risiko, dass Explorationsgenehmigungen nicht oder nicht zum erwarteten Zeitpunkt erteilt werden; Ungewissheiten bei der Interpretation geologischer und technischer Daten; Explorationsrisiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Risiken im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Akzeptanz und der Einbindung von Interessengruppen; sowie allgemeine Markt- und Finanzierungsbedingungen.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Medaro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82949Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82949&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58404N3076Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.