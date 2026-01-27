Wallisellen (ots) -- Als offizieller Versicherer der Olympischen und Paralympischen Bewegungen ermöglicht die Allianz sichere und erfolgreiche Wettkämpfe für Veranstalter und Fans.- Die Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht im Mittelpunkt der Partnerschaft. Mitglieder des "Team Allianz" treten in vielfältigen Sportdisziplinen an.- 20 Jahre Partnerschaft mit der Paralympischen Bewegung: Allianz setzt sich weiterhin für Inklusion durch Sport ein.- Die "Safety Sled"-Initiative der Allianz verdeutlicht ihr Engagement für Sicherheit im Wintersport.- In mehr als 40 Märkten beleuchtet die Allianz Kampagne "Step into Life" entscheidende Momente als den Grundstein für herausragende Leistungen.Vor dem Hintergrund einer zunehmend gespaltenen Welt trägt die Allianz als offizieller Versicherer der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 dazu bei, Menschen zu friedlichen Wettkämpfen bei einem der grössten internationalen Sportereignisse zusammenzubringen. Athletinnen und Athleten aus aller Welt profitieren von der Unterstützung durch Allianz, um im sportlichen Wettkampf herauszuragen und sich auf ihre Zukunft nach den Spielen vorzubereiten. Die Einführung des Safety Sled (https://www.allianz.com/de/ueber-uns/brand/partnerships/olympic-paralympic-movements/road-to-milano-cortina-2026.html) ist der erste Schritt der Allianz zur Verbesserung der Sicherheit im Bobsport.Zweihundert Allianz Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden werden am Paralympischen Fackellauf (https://www.olympics.com/de/milano-cortina-2026/paralympische-spiele/paralympischer-fackellauf/partners) teilnehmen und dabei die Flamme bis zur Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele am 6. März 2026 tragen, um Zusammenhalt zu symbolisieren. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Partnerschaft der Allianz mit der Paralympischen Bewegung unterstreicht das Unternehmen seine kontinuierliche Unterstützung für Inklusion durch Sport."Wir sind stolz darauf, dass die Allianz erneut mit den Olympischen und Paralympischen Bewegungen zusammenarbeitet, um die Winterspiele Milano Cortina 2026 Wirklichkeit werden zu lassen. Italien ist einer unserer Kernmärkte weltweit, und ich möchte unseren Allianz Kolleginnen und Kollegen Anerkennung aussprechen, die das Gastgeberland dabei unterstützt haben, die Welt in einem Geist des Zusammenhalts und der Herzlichkeit willkommen zu heissen.Ob wir Athletinnen und Athleten in ihrer Vorbereitung auf den Wettkampf und das Leben unterstützen oder Organisatoren sowie Zuschauerinnen und Zuschauer absichern - die Allianz unterstützt die Spiele, um den olympischen Geist über die Sportstätten hinaus zu verstärken, sodass er Menschen überall auf der Welt inspirieren kann", sagte Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE.Sicherheit für den SportDas Engagement der Allianz für Milano Cortina 2026 (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/artikel/260121-wie-versicherungen-die-olympischen-spiele-am-laufen-halten.html) begann Jahre vor der Veranstaltung. Dabei arbeitete der Versicherer eng mit dem italienischen nationalen Organisationskomitee zusammen, um massgeschneiderte Versicherungslösungen zu entwickeln, die den besonderen Anforderungen bei der Ausrichtung der Winterspiele an vielfältigen und über Mailand und die Dolomiten und italienischen Alpen verstreuten Veranstaltungsorten gerecht werden. Dazu gehören Versicherungslösungen für das gesamte Sportökosystem - für Sachwerte, Haftungsszenarien, Cyberbedrohungen und Reiseunterbrechungen; diese werden in enger Abstimmung mit dem Internationalen Olympischen Komitee und der Einbindung des internationalen Versicherungsmarktes entwickelt. Allianz Partners bietet Fans eine Ticket-Versicherung (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/medienmitteilungen/260114-allianz-partners-bietet-ticket-versicherung-fuer-milano-cortina-2026.html) und stellt Mitgliedern der olympischen Familie vor Ort eine medizinische Assistenzdeckung zur Verfügung.Als Versicherer und Risikomanager spielt die Allianz auch eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit - sowohl in der Sportwirtschaft als auch in den Sportarenen, auf Pisten und Bahnen. Seit Januar 2025 arbeitet sie mit dem Deutschen Bob- und Schlittenverband zusammen, um die Sicherheitsstandards im Bobsport zu erhöhen (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/medienmitteilungen/241223-neue-partnerschaft-zur-verbesserung-der-sicherheit-im-bobsport.html). Im Zentrum der Initiative steht der Safety Sled (https://www.allianz.com/en/mediacenter/news/media-releases/241223-new-partnership-to-improve-safety-in-bobsleighing.html), ein Vorserien-Bob, der bei den Weltmeisterschaften 2025 eingesetzt wurde. An Renntagen, einschliesslich derer bei Milano Cortina 2026, analysiert der Safety Sled die Eis- und Bahnverhältnisse und gibt Pilotinnen und Piloten wertvolle Erkenntnisse, damit sie sich optimal auf ihren ersten Durchgang vorbereiten können.Exzellenz im Sport und LebenDie Unterstützung von Athletinnen und Athleten steht weiterhin im Mittelpunkt der Partnerschaft von Allianz mit den Olympischen und Paralympischen Bewegungen. Das Team Allianz (https://www.allianz.com/de/ueber-uns/brand/partnerships/olympic-paralympic-movements/team-allianz.html) umfasst nun stolze 120 (Para-)Athletinnen und Athleten aus 33 Ländern. 38 davon betreiben Wintersportdisziplinen und 28 von ihnen werden voraussichtlich an den Olympischen und Paralympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 teilnehmen. Kern der Förderung sind das Buddy Program (https://www.olympics.com/athlete365/en/topics/allianz-buddy-program) und MoveNow, (https://www.allianz.com/de/ueber-uns/brand/partnerships/olympic-paralympic-movements/movenow.html) die Mentoring, Finanzbildung und Karrierecoaching bieten und Athletinnen und Athleten helfen, die Herausforderungen von Sport und Leben zu meistern.Einheit und Inklusion: 20 Jahre Allianz Paralympics-Partnerschaft2026 feiert die Allianz 20 Jahre Partnerschaft mit der Paralympischen Bewegung, unterstreichen durch die Zusammenarbeit beim Paralympischen Fackellauf für Milano Cortina 2026 (https://www.olympics.com/de/milano-cortina-2026/paralympische-spiele/paralympischer-fackellauf/partners). 2006 knüpfte die Allianz erstmals Kontakt zum Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) und zum Deutschen Behinderten Sportverband (DBS). Dieses erste Engagement mündete in eine strategische Beziehung, in der sich die Allianz vom frühen Unterstützer zum ersten internationalen Partner des IPC im Jahr 2010 und schliesslich zum weltweiten Olympischen und Paralympischen Partner 2021 (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/engagement/sponsoring/210111_Allianz-startet-achtjaehrige-weltweite-Olympische-und-Paralympische-Partnerschaft.html) entwickelte.Über zwei Jahrzehnte ist die Allianz massgeblich daran beteiligt, die Sichtbarkeit und Professionalität paralympischer Sportarten zu steigern, Inklusion auszubauen und Athleten, Familien, Fans und Gruppen in der gemeinsamen Begeisterung für das menschliche Potenzial zusammenzubringen. Auch weiterhin wird das Unternehmen sich dafür einsetzen, den Zugang zum Parasport in unterrepräsentierten Regionen auszubauen und neue Generationen zu integrieren - in der Überzeugung, dass Sport für alle da ist.Globale "Step Into Life"-KampagneDie Milano Cortina 2026-Aktivierung der Allianz, "Step Into Life" - in deutschsprachigen Märkten "Da für dein Leben" -, fokussiert auf die Themen physische Einsatzbereitschaft und mentale Sicherheit als Grundlage aussergewöhnlicher Leistung. Die globale Kampagne begeistert durch TV-Spots und innovative digitale Gesundheitstools (https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/stepinto/index.html?utm_source=allianz&utm_medium=website&utm_campaign=opm_partnership&location=de&locale=de). Sie verbindet Millionen Menschen in mehr als 40 Märkten und hat bisher über 500'000 Besucher auf die globale Landingpage des Unternehmens geführt. So erreicht die Allianz ihr Ziel, Menschen durch Sport und Alltagsmomente zu einen."Unsere Kampagne rückt einen universellen Moment ins Rampenlicht - das Innehalten direkt bevor man etwas Grosses beginnt. Ob eine Athletin oder ein Athlet am Start oder jemand, der vor einer entscheidenden Herausforderung steht: Es ist der Augenblick, in dem sich die Konzentration schärft und Vorbereitung und Resilienz die Leistung bestimmen. Die Allianz unterstützt diesen entscheidenden Moment und steht Athletinnen und Athleten und anderen Menschen zur Seite, damit sie mit Zuversicht in die Zukunft gehen können", sagte Eike Bürgel, Leiterin der Olympischen und Paralympischen Partnerschaft bei der Allianz.Starker Auftritt in ganz ItalienIm Gastgeberland Italien wird Allianz den Paralympischen Fackellauf (https://www.olympics.com/de/milano-cortina-2026/paralympische-spiele/paralympischer-fackellauf/partners) durch 13 Städte anführen und hat eine fortlaufende nationale TV-Kampagne gestartet, die italienische Athletinnen und Athleten (Sportlegenden sowie die Stars dieses Jahres) feiert und damit zum Ausdruck bringt, wie stark die Spiele Menschen über Regionen und Generationen hinweg vereinen können.Weitere Aktionen umfassen Gemeinschaftsveranstaltungen, Engagement in sozialen Medien und Partnerschaften dem Nationalen Olympischen Komitee Italiens (https://www.coni.it/en/), dem Nationalen Paralympischen Komitee Italiens (https://www.comitatoparalimpico.it/) und nationalen Sportverbänden. Über die Spiele hinaus engagiert sich Allianz Italien langfristig durch die Fondazione Allianz UMANA MENTE (https://www.allianz.it/chi-siamo/comunicazione/corporate-responsibility/fondazione-umana-mente.html), die junge Menschen mit Behinderungen unterstützt und den Zugang zum Sport fördert.Weiterführende LinksMehr als Medaillen: Wie Versicherungen die Olympischen Spiele am Laufen halten | Allianz (https://www.allianz.com/de/mediencenter/news/artikel/260121-wie-versicherungen-die-olympischen-spiele-am-laufen-halten.html)https://www.olympics.com/de/milano-cortina-2026https://www.olympics.com/iochttps://www.paralympic.org/milano-cortina-2026