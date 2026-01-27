Puma-Aktie legt einen starken Wochenstart hin



Bereits am Montag konnte die Puma-Aktie einen zweistelligen Kursprung hinlegen und auch heute, am Dienstagmorgen, steigt der Aktienkurs um über 10 Prozent. Grund dafür sind die neuesten Berichte über große Investitionen von Anta Sports. Der chinesische Wettbewerber möchte den 29-prozentigen Anteil an Puma von der französischen Unternehmerfamilie Pinault übernehmen. Das entspricht einem Kaufpreis von 35 Euro je Aktie, wie Anta Sports am Dienstag mitteilte. Der Abschluss wird bis Jahresende erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung von Behörden und Aktionären. Dieser Einstieg nährt die Spekulationen von Anlegerinnen und Anlegern über eine mögliche Übernahme des Sportartikelkonzerns, da Anta Sports mit dem Deal größter Anteilseigner bei Puma werden würde. Parallel dazu wird seitens Anta Sports jedoch berichtet, dass Übernahmepläne aktuell nicht bestehen.











