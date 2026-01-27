DJ PTA-News: medondo holding ag: medondo AG und FABIUS medical GmbH schließen strategische Kooperation für digitales Factoring

medondo AG und FABIUS medical GmbH schließen strategische Kooperation für

digitales Factoring im Praxismanagement

Integrierte Finanzprozesse stärken Automatisierung und Liquidität digitalaffiner Praxen

Hannover / Berlin, 27.01.2026 - Die medondo AG, Anbieter der cloudbasierten Praxismanagement-Lösung

für Zahnarzt- und Kieferorthopädiepraxen - dem medondo manager - geht eine strategische Kooperation

mit der FABIUS medical GmbH ein. Ziel der Zusammenarbeit ist die nahtlose Integration von Digital

Factoring in den medondo manager und damit die vollständige Digitalisierung zentraler Finanz- und

Abrechnungsprozesse im Praxisalltag.

Durch die Kooperation erhalten medondo-Nutzer:innen künftig direkten Zugriff auf die digitalen Factoring-

Services von FABIUS - vollständig integriert, medienbruchfrei und ohne zusätzliche Systemwechsel.

Praxen profitieren so von sofortiger Liquidität, reduziertem administrativem Aufwand und höherer

Transparenz über Abrechnungs- und Zahlungsprozesse. Die vollständig digitalen Abläufe sowie die

standardisierten Schnittstellen sorgen dabei für eine messbare Steigerung der Wirtschaftlichkeit, indem

manuelle Prozesse, Medienbrüche und zeitintensive Abstimmungen konsequent entfallen.

Finanzprozesse als digitaler Prozessbaustein im Praxismanagement

Während viele Praxen ihre Behandlungs- und Verwaltungsprozesse bereits digitalisieren, bleiben Finanzund

Abrechnungsabläufe häufig komplex, intransparent und papierbasiert. Genau hier setzt die

Kooperation an: FABIUS versteht Factoring nicht nur als Finanzdienstleistung, sondern als digitalen

Prozessbaustein, der sich nahtlos in moderne Praxissoftware integrieren lässt.

Über standardisierte Schnittstellen (VDDS-RZ sowie REST-API) erfolgt die Datenübertragung direkt aus der

Praxissoftware - ohne manuelle Exporte, Medienbrüche oder physische Dokumente. Statusinformationen,

Zahlungsdaten und Rückmeldungen fließen automatisiert zurück in den medondo manager und stehen dort

in Echtzeit zur Verfügung.

Wechselimpulse für Praxen und MVZs

Ein zentraler Aspekt der Kooperation ist die gemeinsame Zielgruppe: digital-affine Praxen, Praxisverbünde

und Medizinische Versorgungszentren (MVZs), die ihre administrativen Prozesse konsequent

automatisieren möchten. FABIUS bringt im Rahmen der Partnerschaft eine relevante Anzahl bestehender

Kund:innen mit, die bislang andere Praxismanagementlösungen nutzen und künftig zum medondo

manager wechseln könnten.

Damit stärkt die Kooperation nicht nur das Leistungsportfolio beider Unternehmen, sondern wirkt auch als

strategischer Wachstumsimpuls - insbesondere im MVZ-Umfeld, in dem Skalierbarkeit,

Liquiditätssteuerung und Prozessstandardisierung eine zentrale Rolle spielen.

Stimmen zur Kooperation

"Moderne Praxisführung endet nicht bei Terminplanung und Patientenkommunikation - sie muss auch

finanzielle Prozesse vollständig integrieren", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG.

"Mit FABIUS gewinnen wir einen Partner, der Factoring konsequent digital denkt und genau dort ansetzt,

wo Praxen heute den größten administrativen und wirtschaftlichen Druck verspüren. Gemeinsam schaffen

wir eine Lösung, die Liquidität, Transparenz und Effizienz nachhaltig verbessert."

Auch Tobias Schäfer, Geschäftsführer der FABIUS medical GmbH, betont den strategischen Fit:

"Unsere Stärke liegt in der Kombination aus persönlicher Betreuung und vollständig digitalisierten

Prozessen. Mit medondo verbindet uns das gleiche Verständnis von moderner Praxisorganisation. Die

Integration unseres Digital Factorings in den medondo manager ermöglicht Praxen eine durchgängige,

papierlose Abwicklung - von der Behandlung bis zur Auszahlung."

Digitalisierung ohne Reibungsverluste

Die Kooperation unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, administrative Hürden im Praxisalltag

systematisch abzubauen. Während medondo die digitalen Abläufe im Praxisalltag - von der

Patientenreise über Organisation bis zur Verwaltung - abbildet, sorgt FABIUS für eine sichere Abrechnung,

planbare Liquidität und die Absicherung finanzieller Risiken. Für Praxen entsteht so ein ganzheitlicher,

effizienter und zukunftssicherer Prozess Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler

Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den

Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat:

die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen

Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden

Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen

zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover

wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit

branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich

wachsende Team besteht derzeit aus 19 Mitarbeitenden.

Über FABIUS medical GmbH

Die FABIUS medical GmbH ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in

Glienicke/Nordbahn bei Berlin und seit über 30 Jahren auf Factoring und Abrechnungsmanagement für

Zahnärzt:innen und Ärzt:innen spezialisiert.

FABIUS verbindet die Stabilität eines gewachsenen Familienunternehmens mit der Agilität eines modernen

FinTech-Dienstleisters. Der Fokus liegt auf persönlichen Ansprechpartnern, vollständig papierlosen

Prozessen und digitalen Services, die sich nahtlos in moderne Praxissoftware integrieren lassen. Als

aktives Mitglied im Verband Deutscher Dental-Software Unternehmen e.V. (VDDS) setzt FABIUS auf

standardisierte Schnittstellen und höchste technische Integrationsfähigkeit.

Weitere Informationen:

www.medondo.com

Pressekontakt

presse@medondo.com

medondo AG

Schiffgraben 19

30159 Hannover

