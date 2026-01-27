DJ PTA-News: medondo holding ag: medondo AG und FABIUS medical GmbH schließen strategische Kooperation für digitales Factoring
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
medondo holding ag: medondo AG und FABIUS medical GmbH schließen strategische Kooperation für digitales Factoring
München (pta000/27.01.2026/13:40 UTC+1)
Pressemitteilung
medondo AG und FABIUS medical GmbH schließen strategische Kooperation für
digitales Factoring im Praxismanagement
Integrierte Finanzprozesse stärken Automatisierung und Liquidität digitalaffiner Praxen
Hannover / Berlin, 27.01.2026 - Die medondo AG, Anbieter der cloudbasierten Praxismanagement-Lösung
für Zahnarzt- und Kieferorthopädiepraxen - dem medondo manager - geht eine strategische Kooperation
mit der FABIUS medical GmbH ein. Ziel der Zusammenarbeit ist die nahtlose Integration von Digital
Factoring in den medondo manager und damit die vollständige Digitalisierung zentraler Finanz- und
Abrechnungsprozesse im Praxisalltag.
Durch die Kooperation erhalten medondo-Nutzer:innen künftig direkten Zugriff auf die digitalen Factoring-
Services von FABIUS - vollständig integriert, medienbruchfrei und ohne zusätzliche Systemwechsel.
Praxen profitieren so von sofortiger Liquidität, reduziertem administrativem Aufwand und höherer
Transparenz über Abrechnungs- und Zahlungsprozesse. Die vollständig digitalen Abläufe sowie die
standardisierten Schnittstellen sorgen dabei für eine messbare Steigerung der Wirtschaftlichkeit, indem
manuelle Prozesse, Medienbrüche und zeitintensive Abstimmungen konsequent entfallen.
Finanzprozesse als digitaler Prozessbaustein im Praxismanagement
Während viele Praxen ihre Behandlungs- und Verwaltungsprozesse bereits digitalisieren, bleiben Finanzund
Abrechnungsabläufe häufig komplex, intransparent und papierbasiert. Genau hier setzt die
Kooperation an: FABIUS versteht Factoring nicht nur als Finanzdienstleistung, sondern als digitalen
Prozessbaustein, der sich nahtlos in moderne Praxissoftware integrieren lässt.
Über standardisierte Schnittstellen (VDDS-RZ sowie REST-API) erfolgt die Datenübertragung direkt aus der
Praxissoftware - ohne manuelle Exporte, Medienbrüche oder physische Dokumente. Statusinformationen,
Zahlungsdaten und Rückmeldungen fließen automatisiert zurück in den medondo manager und stehen dort
in Echtzeit zur Verfügung.
Wechselimpulse für Praxen und MVZs
Ein zentraler Aspekt der Kooperation ist die gemeinsame Zielgruppe: digital-affine Praxen, Praxisverbünde
und Medizinische Versorgungszentren (MVZs), die ihre administrativen Prozesse konsequent
automatisieren möchten. FABIUS bringt im Rahmen der Partnerschaft eine relevante Anzahl bestehender
Kund:innen mit, die bislang andere Praxismanagementlösungen nutzen und künftig zum medondo
manager wechseln könnten.
Damit stärkt die Kooperation nicht nur das Leistungsportfolio beider Unternehmen, sondern wirkt auch als
strategischer Wachstumsimpuls - insbesondere im MVZ-Umfeld, in dem Skalierbarkeit,
Liquiditätssteuerung und Prozessstandardisierung eine zentrale Rolle spielen.
Stimmen zur Kooperation
"Moderne Praxisführung endet nicht bei Terminplanung und Patientenkommunikation - sie muss auch
finanzielle Prozesse vollständig integrieren", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG.
"Mit FABIUS gewinnen wir einen Partner, der Factoring konsequent digital denkt und genau dort ansetzt,
wo Praxen heute den größten administrativen und wirtschaftlichen Druck verspüren. Gemeinsam schaffen
wir eine Lösung, die Liquidität, Transparenz und Effizienz nachhaltig verbessert."
Auch Tobias Schäfer, Geschäftsführer der FABIUS medical GmbH, betont den strategischen Fit:
"Unsere Stärke liegt in der Kombination aus persönlicher Betreuung und vollständig digitalisierten
Prozessen. Mit medondo verbindet uns das gleiche Verständnis von moderner Praxisorganisation. Die
Integration unseres Digital Factorings in den medondo manager ermöglicht Praxen eine durchgängige,
papierlose Abwicklung - von der Behandlung bis zur Auszahlung."
Digitalisierung ohne Reibungsverluste
Die Kooperation unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, administrative Hürden im Praxisalltag
systematisch abzubauen. Während medondo die digitalen Abläufe im Praxisalltag - von der
Patientenreise über Organisation bis zur Verwaltung - abbildet, sorgt FABIUS für eine sichere Abrechnung,
planbare Liquidität und die Absicherung finanzieller Risiken. Für Praxen entsteht so ein ganzheitlicher,
effizienter und zukunftssicherer Prozess Über medondo
Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler
Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den
Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat:
die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen
Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden
Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen
zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover
wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit
branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich
wachsende Team besteht derzeit aus 19 Mitarbeitenden.
Über FABIUS medical GmbH
Die FABIUS medical GmbH ist ein inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in
Glienicke/Nordbahn bei Berlin und seit über 30 Jahren auf Factoring und Abrechnungsmanagement für
Zahnärzt:innen und Ärzt:innen spezialisiert.
FABIUS verbindet die Stabilität eines gewachsenen Familienunternehmens mit der Agilität eines modernen
FinTech-Dienstleisters. Der Fokus liegt auf persönlichen Ansprechpartnern, vollständig papierlosen
Prozessen und digitalen Services, die sich nahtlos in moderne Praxissoftware integrieren lassen. Als
aktives Mitglied im Verband Deutscher Dental-Software Unternehmen e.V. (VDDS) setzt FABIUS auf
standardisierte Schnittstellen und höchste technische Integrationsfähigkeit.
Weitere Informationen:
www.medondo.com
Pressekontakt
presse@medondo.com
medondo AG
Schiffgraben 19
30159 Hannover
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1769517600533 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2026 07:40 ET (12:40 GMT)