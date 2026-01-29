Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH



29.01.2026 / 10:24 CET/CEST

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG Unternehmen: medondo holding AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 29.01.2026 Kursziel: EUR 2,20 (bislang: EUR 2,10) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler

Ein weiterer Baustein in der Plattformstrategie Mit der Kooperation mit Fabius medical setzt medondo nach unserer Einschätzung einen weiteren Baustein in seiner Plattformstrategie um. Kern der Partnerschaft ist nach Angaben die vollständige Integration digitaler Factoring-Leistungen in den medondo manager, wodurch Finanz- und Abrechnungsprozesse im ambulanten Bereich durchgängig digitalisiert werden sollen. Für medondo ist dies mehr als eine reine Produktfunktion: Die Zusammenarbeit adressiert zentrale betriebswirtschaftliche Schmerzpunkte der Zielgruppe - Bereitstellung von Liquidität, Senkung des Verwaltungsaufwands und Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Transparenz - und dürfte aus unserer Sicht die Attraktivität des medondo managers im Wettbewerbsvergleich weiter erhöhen. Nach unserer Einschätzung wird sich die Kooperation damit sowohl auf der Umsatzseite (etwa durch höhere Software-Durchdringung, zusätzliche Serviceerlöse und verbesserte Conversion-Raten) als auch auf der Kostenseite (etwa durch stärkere Prozessautomatisierung) positiv auswirken. Zugleich stärkt die Partnerschaft aus unserer Sicht die strategische Ausrichtung von medondo auf Plattformökonomie, wiederkehrende Erlösmodelle und nachhaltige Skalierbarkeit im stark fragmentierten ambulanten Gesundheitsmarkt. Wir heben unser DCF-basiertes Kursziel auf EUR 2,20 von EUR 2,10 (Base-Case-Szenario) je Aktie an und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG.



