PTA-News: medondo holding ag: medondo AG und DrDozzle starten Kooperation für KI-gestützte Patientenaufklärung - KI-Avatare automatisieren Aufklärungsprozesse und integrieren sich nahtlos in den medondo manager

München (pta000/06.03.2026/08:44 UTC+1)

Hannover, 06.03.2026 - Die medondo AG, Anbieter der cloudbasierten Praxismanagement-Lösung medondo manager, geht eine strategische Kooperation mit DrDozzle, Spezialist für KI-gestützte Video- und Avatarlösungen im Gesundheitswesen, ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Patientenaufklärung durch personalisierte KI-Avatare effizienter, standardisierter und vollständig digital in bestehende Praxisprozesse zu integrieren.

Patientenaufklärung ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbarer Bestandteil jeder Behandlung. Gleichzeitig ist sie zeitintensiv, wiederholt sich häufig und bindet wertvolle Ressourcen im Praxisalltag. Telefonische Vorabgespräche, wiederholte Erklärungen im Behandlungsstuhl oder im Wartezimmer sowie Dokumentationspflichten verlängern Termine und erhöhen den organisatorischen Aufwand.

Patientenaufklärung zwischen Pflicht und Engpass

Viele Praxen stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Zeitdruck, wiederkehrende Standardfragen, unterschiedliche Qualität in der Kommunikation je nach Situation sowie Sprach- oder Verständnisbarrieren. Hinzu kommt, dass Patient:innen häufig unvorbereitet zum Termin erscheinen, was Beratungszeiten weiter verlängert.

Die Kooperation setzt genau an diesem Punkt an: Mit KI-Avataren können Behandler:innen ihre Inhalte persönlich vermitteln - ohne selbst (wiederholt) vor der Kamera stehen zu müssen. Die Videos sind standardisiert, reproduzierbar und medizinisch geprüft. Gleichzeitig bleibt die individuelle Ansprache erhalten.

"Aufklärung ist nicht nur Information - es geht um Verstehen", sagt Dr. Philipp Eigenwillig, Kieferorthopäde und Mitgründer von DrDozzle. "Mit der Integration von KI-Avataren schaffen wir eine Lösung, die persönliche Ansprache, rechtliche Sicherheit und digitale Prozessautomatisierung miteinander verbindet. Praxen gewinnen Zeit, ohne an Qualität zu verlieren."

Zwei Modelle - generisch oder vollständig personalisiert

Im Rahmen der Kooperation stehen Praxen zwei Varianten zur Verfügung: Ein sofort einsatzbereiter medondo Avatar mit geprüften Standardskripten für typische Patientenfragen - oder ein vollständig personalisierter KI-Avatar in Kooperation mit DrDozzle. Dabei entstehen individuelle Videos mit dem Gesicht, der Stimme und der Gestik der behandelnden Ärztin oder des Arztes. Praxislogo, Farbwelt und Behandlungsphilosophie können integriert werden.

Automatisierte Ausspielung im Patientenportal

Ein zentrales Element der Kooperation ist die direkte Integration in den medondo manager. Videos werden nicht manuell geteilt oder separat verwaltet, sondern automatisiert im Patientenportal bereitgestellt. Sie können an Terminarten gekoppelt werden und erscheinen für Patient:innen komplett automatisiert genau zum richtigen Zeitpunkt - beispielsweise als Begrüßungsvideo vor dem Ersttermin oder als Information nach einer Behandlung. Damit entsteht ein durchgängiger digitaler Workflow: Keine zusätzlichen Tools, kein Medienbruch, kein organisatorischer Mehraufwand.

Für Praxen bedeutet das:

• Entlastung bei wiederkehrenden Aufklärungsgesprächen • Einheitliche und nachvollziehbare Informationsstandards • Besser vorbereitet erscheinende Patient:innen • Skalierbare Prozesse für Praxiswachstum

Digitale Patientenkommunikation als strategischer Faktor

Die Kooperation unterstreicht den Anspruch der medondo AG, Praxismanagement ganzheitlich zu denken: von Terminlogik und Patientenportal bis hin zu wirtschaftlichen Prozessen und nun auch zur KI-gestützten Patientenkommunikation.

"Digitale Prozesse entfalten ihren Nutzen erst dann vollständig, wenn sie ineinandergreifen", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG. "Mit der Integration von DrDozzle in den medondo manager schaffen wir eine Lösung, die Aufklärung automatisiert, Qualität sichert und gleichzeitig die persönliche Beziehung zwischen Praxis und Patient:innen stärkt."

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 19 Mitarbeitenden.

Weitere Informationen:

www.medondo.com

Pressekontakt

presse@medondo.com

medondo AG

Schiffgraben 19

30159 Hannover

Aussender: medondo holding ag Tattenbachstraße 6 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Maike Körber Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate BSX

