PTA-News: medondo holding ag: Wirtschaftliche Stabilität 2026: Wie Digitalisierung den Stress im Praxisalltag messbar reduziert - Warum digitale Prozesse Teams entlasten und Planungssicherheit erhöhen

Hannover, 05.02.2026 - Das Jahr 2026 stellt Zahnarzt- und Kieferorthopädiepraxen vor neue Herausforderungen: steigender wirtschaftlicher Druck, Fachkräftemangel, hohe Patientenerwartungen und komplexere organisatorische Anforderungen prägen den Praxisalltag. Neben wirtschaftlichen Risiken rückt dabei ein weiterer Faktor zunehmend in den Fokus: die Belastung im Team. Eine zentrale Erkenntnis zeigt sich deutlich: Wirtschaftliche Stabilität und organisatorische Entlastung lassen sich heute nicht mehr getrennt voneinander betrachten - digitale Prozesse spielen dabei eine Schlüsselrolle.

Auf Basis eigener Marktbeobachtungen und Praxisanalysen zeigt die medondo AG, wie Digitalisierung im Jahr 2026 messbar dazu beiträgt, Stressquellen im Praxisalltag zu reduzieren und gleichzeitig wirtschaftliche Stabilität zu sichern.

Belastungsfaktor 1: Permanente Unterbrechungen am Empfang

Telefonate, Rückfragen, Terminänderungen und organisatorische Anliegen führen in vielen Praxen zu einem dauerhaften Multitasking-Modus. Diese ständigen Unterbrechungen erhöhen die Fehleranfälligkeit, verlängern Bearbeitungszeiten und sorgen für hohe mentale Belastung im Team.

Digitale Terminbuchung, automatisierte Erinnerungen und Patientenportale reduzieren die Anzahl eingehender Anfragen deutlich und schaffen strukturierte Abläufe - ein messbarer Entlastungsfaktor für Empfang und Organisation.

Belastungsfaktor 2: Unklare Termin- und Auslastungssituation

Fehlende Transparenz über Auslastung, Terminarten und Budgetgrenzen erzeugt Unsicherheit im Praxisalltag. Spontane Umplanungen, Leerlauf oder Überbuchungen führen nicht nur zu wirtschaftlichen Einbußen, sondern auch zu zusätzlichem Druck auf Mitarbeitende. Digitale Terminlogiken und datenbasierte Auswertungen ermöglichen eine verlässliche Planung und sorgen für mehr Ruhe im Tagesablauf.

Belastungsfaktor 3: Manuelle und intransparente Verwaltungsprozesse

Papierbasierte Dokumente, manuelle Rechnungsnachverfolgung und unübersichtliche Ablagestrukturen binden Zeit und erzeugen unnötigen Koordinationsaufwand. Rückfragen von Patient:innen verstärken den Druck zusätzlich. Digitale Dokumenten- und Rechnungsprozesse schaffen Transparenz, reduzieren Suchzeiten und minimieren Rückfragen - mit spürbarem Effekt auf Arbeitsbelastung und Servicequalität.

Belastungsfaktor 4: Kommunikationsbrüche im Praxisalltag

Wenn Informationen über verschiedene Kanäle verteilt sind, entstehen Missverständnisse, doppelte Arbeit und wiederholte Rückfragen. Für Teams bedeutet das eine hohe kognitive Belastung und ständige Abstimmung. Zentrale digitale Kommunikations- und Informationsstrukturen sorgen dafür, dass relevante Daten jederzeit verfügbar sind - für Team und Patient:innen gleichermaßen.

Belastungsfaktor 5: Fehlende wirtschaftliche Steuerbarkeit

Wenn Auslastung, No-Show-Quoten, offene Posten oder Budgetgrenzen nicht transparent gesteuert werden, zeigt sich das im Alltag schnell: spontane Umplanungen, Leerlauf oder Überbuchungen, zusätzliche Rückfragen und wiederkehrende "Feuerwehr"-Situationen erhöhen den Druck auf Praxisleitung und Team - auch ohne, dass Mitarbeitende die Kennzahlen selbst vorliegen haben.

Digitale Steuerungsinstrumente schaffen die Grundlage für vorausschauende Planung und stabilere Abläufe - und reduzieren damit wirtschaftlichen Druck sowie organisatorische Belastung messbar.

Digitale Prozesse als Basis für Entlastung und Stabilität

"Stress im Praxisalltag entsteht häufig dort, wo Prozesse unklar, manuell oder nicht miteinander verknüpft sind", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG. "Digitale Systeme reduzieren diesen Druck messbar, weil sie Abläufe strukturieren, Transparenz schaffen und Planungssicherheit ermöglichen."

Integrierte Plattformen wie der medondo manager unterstützen Praxen dabei, administrative Aufgaben zu automatisieren, wirtschaftliche Kennzahlen übersichtlich darzustellen und die Kommunikation zu bündeln. Das Ergebnis sind stabilere Abläufe, entlastete Teams und ein Arbeitsumfeld, das den Anforderungen des Jahres 2026 gerecht wird.

Praxen, die frühzeitig auf durchgängige digitale Prozesse setzen, profitieren nicht nur wirtschaftlich - sondern schaffen auch die Grundlage für langfristige Mitarbeiterbindung, höhere Zufriedenheit und einen nachhaltig ruhigen Praxisalltag.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 19 Mitarbeitenden.

