PTA-News: medondo holding ag: Digitales Factoring in der Dentalpraxis: Warum Liquidität 2026 zur strategischen Steuerungsgröße wird - Wie Praxen Ausfallrisiken reduzieren, Prozesse automatisieren und wirtschaftliche Stabilität ...

München (pta000/19.02.2026/09:32 UTC+1)

Digitales Factoring in der Dentalpraxis: Warum Liquidität 2026 zur strategischen Steuerungsgröße wird

Hannover, 19.02.2026 - Steigende Personal- und Laborkosten, wachsender Verwaltungsaufwand und verzögerte Zahlungseingänge setzen Zahnarzt- und Kieferorthopädiepraxen zunehmend unter wirtschaftlichen Druck. Während Behandlungskalender vielerorts gut gefüllt sind, entsteht finanzielle Unsicherheit häufig nicht durch mangelnden Umsatz - sondern durch fehlende Planbarkeit beim tatsächlichen Zahlungseingang.

Immer mehr Praxen stehen vor der Herausforderung, Honorare zeitversetzt zu erhalten, Außenstände nachzuverfolgen und gleichzeitig laufende Kosten zuverlässig bedienen zu müssen. Damit wird Liquidität zur operativen Steuerungsgröße im Praxisalltag - und nicht mehr nur zu einer betriebswirtschaftlichen Kennzahl im Monatsabschluss.

Liquidität ist kein Nebenthema mehr

Typische Praxisprozesse wie Ratenzahlungswünsche, Rückfragen zur Erstattung oder verzögerte Zahlungseingänge binden Kapital und verursachen zusätzlichen Aufwand am Empfang. Gleichzeitig erwarten Patient:innen zunehmend digitale, flexible Zahlungsoptionen - ohne dass die Praxisorganisation dadurch weiter belastet wird.

Die wirtschaftliche Realität zeigt: Praxen brauchen nicht nur volle Terminkalender, sondern stabile Zahlungsströme, klare Prozesse und administrative Entlastung.

Factoring neu gedacht - als integrierter Prozessbaustein

Digitales Factoring kann hier einen entscheidenden Unterschied machen. Offene Forderungen - beispielsweise aus Privatleistungen - werden an einen Partner übertragen, der die Zahlungsabwicklung übernimmt und je nach Modell auch das Ausfallrisiko trägt. Die Praxis erhält ihr Honorar schneller und planbarer, während sich der administrative Aufwand im Team deutlich reduziert.

Entscheidend ist dabei: Factoring entfaltet seinen Nutzen nicht als isoliertes Finanzprodukt, sondern als digital integrierter Bestandteil moderner Praxisprozesse.

"Liquidität wird in der Dentalpraxis zunehmend zur strategischen Größe", sagt Stefan Staudacher, Vorstand der medondo holding AG. "Digitales Factoring ist dann besonders wirksam, wenn es nicht als zusätzliches Tool nebenherläuft, sondern als medienbruchfreier Prozess in die Praxissoftware eingebettet ist. Genau dort entsteht echte Entlastung - finanziell wie organisatorisch."

Digital bedeutet: keine Medienbrüche, keine Parallelprozesse

Wirklich digitale Lösungen zeichnen sich dadurch aus, dass Daten strukturiert und sicher aus der Praxissoftware übertragen werden - über standardisierte Schnittstellen wie VDDS-RZ oder REST-APIs. Statusinformationen, Zahlungsdaten und Rückmeldungen fließen automatisiert zurück ins System und stehen dort transparent zur Verfügung.

Für Praxen bedeutet das: weniger manuelle Listen, weniger Nachtelefonieren, weniger parallele Dokumentation - und ein durchgängiger Workflow von der Behandlung bis zur Auszahlung.

Praxismanagement ohne Systemwechsel: Finanzprozesse nahtlos integriert

Integrierte Plattformen wie der medondo manager schaffen dabei die Grundlage für genau diese Form durchgängiger Digitalisierung - und zahlen unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit der Praxis ein. Abrechnungs- und Finanzprozesse lassen sich direkt aus der Praxissoftware heraus anstoßen, Statusinformationen fließen automatisch zurück, und relevante Zahlungsdaten stehen zentral und in Echtzeit zur Verfügung. Dadurch entfallen manuelle Exporte, parallele OPOS-Listen und zeitintensive Abstimmungen im Team. Der administrative Aufwand sinkt spürbar, Zahlungseingänge werden planbarer, und wirtschaftliche Steuerung wird im Alltag deutlich einfacher.

Praxen, die frühzeitig auf solche integrierten Prozesse setzen, profitieren nicht nur organisatorisch, sondern schaffen auch die Grundlage für stabile wirtschaftliche Abläufe: weniger Reibungsverluste, geringere Belastung am Empfang und mehr finanzielle Sicherheit in einem Umfeld steigender Kosten. So entsteht ein Praxisalltag, der den Anforderungen des Jahres 2026 gerecht wird - effizient, transparent und nachhaltig entlastend.

Über medondo

Als Wegbegleiter für erfolgreiche Praxen entwickelt medondo innovative Lösungen, die auf Basis digitaler Technologien und zukunftssicherer Konzepte für effiziente Arbeitsabläufe sorgen. Ziel ist es, den Praxisalltag so zu gestalten, dass das Praxisteam entlastet wird und mehr Zeit für das Wesentliche hat: die Patient:innen. Mit langjähriger Erfahrung der Ärzt:innen im medizinischen Beirat, der engen Zusammenarbeit mit 50 zukunftsorientierten Kooperationspraxen sowie international führenden Medizinunternehmen, wie Align Technology oder DentalMonitoring, begegnen medondo Lösungen zielgerichtet den Wünschen und Bedürfnissen von Praxisteams. Die medondo AG mit Sitz in Hannover wurde im September 2018 auf Initiative führender Fachzahnärzte gegründet, um zusammen mit branchenerfahrenen IT-Expert:innen die Zukunft des Medizinsektors aktiv zu gestalten. Das kontinuierlich wachsende Team besteht derzeit aus 19 Mitarbeitenden.

